أزمة مالية وصفقة تبادلية جديدة.. تطورات مثيرة في عملية انتقال لاوتارو مارتينيز إلى نادي برشلونة

قالت تقارير صحفية إن صفقة انتقال الأرجنتيني الدولي لاوتارو مارتينيز، مهاجم إنتر ميلان الإيطالي، إلى نادي برشلونة الإسباني أصبحت معقدة للغاية، في ظل التطورات الحالية التي تشهدها كرة القدم الأوروبية، بسبب توقف النشاط تماما، نتيجة انتشار فيروس ”كورونا“.

وأشار موقع ”كالشيو ميركاتو“، في تقرير نشره اليوم السبت، إلى أن أزمة كورونا ستعيد ترتيب الأولويات في ما يتعلق بالصفقات المنتظرة خلال سوق الانتقالات الصيفي المقبل، في ضوء تعليق البطولات المحلية والأوروبية، وإغلاق الملاعب، والتراجع الحاد في قيمة العقود الإعلانية، ما أدى إلى أزمة مالية خانقة في الأندية الأوروبية.

وأضاف ”يرغب برشلونة بشدة في الحصول على خدمات لاوتارو مارتينيز، ولكن الأزمة المالية ستجبره على إيجاد حلول بديلة لفسخ عقد اللاعب مع إنتر ميلان“.

وأكد التقرير أن برشلونة لا يريد دفع 111 مليون يورو، قيمة الشرط الجزائي في عقد لاوتارو مارتينيز مع النيراتزوري، وفي نفس الوقت فإن إدارة إنتر ميلان ترفض التفاوض على قيمة هذا الشرط الجزائي، وتتمسك بالحصول عليه كاملا، حال رغبة البلوغرانا في حسم الصفقة.

ونقل ”كالشيو ميركاتو“ عن مصادر مطلعة في إنتر ميلان قولهم إن أنطونيو كونتي، مدرب النيراتزوري، رفض فكرة انتقال البرازيلي فيليب كوتينيو أو الفرنسي عثمان ديمبلي إلى الإنتر في صفقة تبادلية لبيع لاوتارو مارتينيز، إلا أن تلك المصادر فتحت الباب أمام لاعب آخر يمكن أن يمثل إضافة فنية قوية بالنسبة للفريق الإيطالي.

وقال إن إنتر ميلان سيرحب بصفقة تبادلية تتضمن انتقال الفرنسي الدولي أنطوان غريزمان إلى صفوف النيراتزوري، وهو اللاعب المرشح لمغادرة برشلونة حال انضمام البرازيلي نيمار دا سيلفا من باريس سان جيرمان إضافة إلى لاوتارو مارتينيز.

من جهتها ذكرت صحيفة ”سبورت“ الإسبانية، أن فلورنتينو بيريز، رئيس ريال مدريد، حاول الاتفاق مع ممثلي لاوتارو مارتينيز في فبراير الماضي.

وأوضحت أن تحرك ريال مدريد جاء عقب فشل المهاجم الصربي لوكا يوفيتش تقديم ما كان متوقعا منه، وأشارت إلى أن برشلونة تدخل وأوقف محاولات ريال مدريد، وأقنع لاوتارو بالانتقال لملعب كامب نو واللعب إلى جوار مواطنه ليونيل ميسي.