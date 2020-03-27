تعرف على آخر التطورات في تجديد عقد تير شتيغن مع برشلونة

كشفت تقارير صحفية، آخر تطورات المفاوضات بين نادي برشلونة الإسباني، وحارسه الألماني مارك آندري تير شتيغن، لتجديد عقده رفقة البلوغرانا.

وبدأت المفاوضات بين إدارة برشلونة وتير شتيغن منذ فترة، إلا أن الملف لم يتم حسمه حتى الآن، في ظل بعض التقارير التي أشارت إلى وجود خلافات بين الطرفين حول المقابل المالي لتجديد العقد، حيث يريد تير شتيغن أن يتم التعامل معه ماليا على أساس أنه أفضل حارس مرمى في العالم، وقالت تسريبات إنه يرغب في الحصول على راتب سنوي صافي يصل إلى 10 ملايين يورو.

إلا أن صحيفة ”موندو ديبورتيفو“ الإسبانية أكدت أن مسألة تجديد عقد تير شتيغن تبدو محسومة تماما.

وقالت الصحيفة، في تقرير نشرته اليوم الجمعة، إن تير شتيغن سيجدد عقده مع برشلونة لفترة تتراوح بين 4 إلى 5 مواسم، وإن إدارة برشلونة تثق تماما في استمرار الحارس الألماني الدولي رفقة البلوغرانا.

ونقلت الصحيفة، المقربة من إدارة برشلونة، عن مصادر في العملاق الكتالوني قولهم إن مسؤولي النادي وافقوا على زيادة كبيرة في راتب تير شتيغن وفقا للعقد الجديد الذي يتم التفاوض على بنوده، وذلك رغم الأوضاع المالية الصعبة التي تمرّ بها الأندية الأوروبية، في ظل توقف النشاط الكروي بسبب انتشار فيروس ”كورونا“ المستجد.

وينتهي عقد تير شتيغن، البالغ من العمر 27 عاما، منتصف العام 2022، في الوقت الذي أشارت فيه تقارير إلى رغبة نادي بايرن ميونخ في التعاقد معه، كي يكون خليفة للحارس الدولي مانويل نوير.