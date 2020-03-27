البوكسينغ داي“ ضمن خيارات الدوري الإسباني للموسم المقبل

تسعى كافة البطولات المحلية الأوروبية لإيجاد حل لإنهاء الموسم الحالي 2019/2020 بما في ذلك الليغا في ظل توقف النشاط الرياضي بسبب تفشي فيروس كورونا.

وذكرت صحيفة ”ماركا“ الإسبانية، أنه من بين الحلول المقترحة للموسم الحالي والجديد أن يتم الاستعانة بفكرة ”البوكسينغ داي“ المتبعة في الدوري الإنجليزي الممتاز.

وتقام مباريات الدوري الإنجليزي في فترة الأعياد عكس باقي البطولات الخمس الكبرى، وهو ما اقترحته رابطة الليغا بإقامة مباريات خلال فترة عيد الميلاد العام 2020.

وبناء على ذلك يمكن أن يشهد الليغا مباريات في يوم 26 ديسمبر/كانون الأول عشية عيد الميلاد مثل ”البوكسينغ داي“ في الدوري الممتاز.

ويأتي ذلك في الوقت الذي لا يزال فيه النقاش مستمرا بشأن استئناف الموسم الحالي في منتصف مايو/ آيار المقبل على أن ينتهي قبل 30 يونيو/حزيران موعد نهاية عقود اللاعبين التي تنتهي عقودهم بنهاية الموسم.

وتوقفت مسابقات كرة القدم المحلية في أنحاء أوروبا وربما يستغرق الأمر عدة شهور قبل عودتها وتأجل نهائي دوري الأبطال والدوري الأوروبي بسبب الوباء كما تأجلت يورو 2020 للعام المقبل.

وأصبحت إسبانيا واحدة من أكثر بلاد العالم تضررا من فيروس كورونا بعد تجاوز عدد الحالات المصابة 56 ألف حالة، كما تضررت الأندية كثيرا من توقف النشاط الكروي وخسرت الكثير من مواردها الاقتصادية.