كوكوريلا يفتح باب انضمام البرازيلي تيليس إلى نادي برشلونة

أشارت تقارير صحفية، إلى أن بورتو البرتغالي سيتخلى عن الظهير الأيسر أليكس تيليس المطلوب في برشلونة وبدأ بالفعل في البحث عن بديل ووجد ضالته في مارك كوكوريلا المعار من النادي الكتالوني إلى خيتافي.

وذكرت صحيفة ”سبورت“ الإسبانية، أن كافة المؤشرات تشير إلى تراجع سوق الانتقالات الصيف المقبل بسبب الآثار الاقتصادية المدمرة التي سيتركها التوقف الإجباري للمسابقات بسبب تفشي وباء فيروس كورونا المستجد (Covid19) على جميع الأندية الأوروبية.

وفي ظل هذا السيناريو، مع قلة الموارد المالية للأندية من الممكن زيادة الصفقات التبادلية بدلا من النقود حتى تستفيد الأندية المتضررة ماليا.

ويبدو أن اهتمام بورتو بكوكوريلا الشهير بكوكو حقيقي، ويجده البديل المناسب لتيليس الذي يرغب في الرحيل ورفض بالفعل تجديد عقده مع النادي البرتغالي.

وينتهي عقد تيليس، الذي يحمل جواز سفر إيطاليا، في 30 يونيو/حزيران 2021 ويرفض التجديد ما يعني أن النادي لا يجد وسيلة للاستفادة منه سوى بيعه الصيف الحالي لجني الأموال؛ لأنه سيصبح متاحا مجانا في الأول من يناير/كانون الثاني المقبل ويمكنه الانتقال لبرشلونة دون مقابل.

ويدرك بورتو، أن سعر تيليس لن يتجاوز قيمة الشرط الجزائي في عقده والبالغ 40 مليون يورو حيث يدرك النادي أن انتقال إيدر ميليتاو إلى ريال مدريد مقابل 50 مليون يورو الموسم الماضي لن يتكرر في ظل الأزمة الاقتصادية الحالية.

ويتزامن انخفاض القيمة السوقية لتيليس، بشكل أكثر وضوحا من تأثيرات فيروس كورونا على عالم كرة القدم ومع ارتفاع سعر كوكوريلا المتألق مع خيتافي ودفع العديد من الأندية الأوروبية الكبرى للتفكير في التعاقد معه بات من الممكن عقد صفقة تبادلية.

وينوي خيتافي تفعيل خيار شراء كوكوريلا مقابل 6 ملايين يورو، لكن برشلونة يملك 40٪ من بيعه في المستقبل ما يعني أن الناديين يمكنهما التعاون معا في صفقة كوكو.

ويسعى بورتو لضم كوكوريلا وكذلك تشيلسي الذي يضعه ضمن أولوياته باعتبار أن سعره أقل بكثير من الدولي الإنجليزي بن تشيلويل الذي يطلب ليستر سيتي 90 مليون يورو للتخلي عنه.