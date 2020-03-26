صفقات وإعارات.. 7 ملفات ساخنة تنتظر الحسم في نادي ريال مدريد

قالت صحيفة ”ماركا“ إن نادي ريال مدريد الإسباني يتمتع بوضع مالي قوي، في ظل الأزمة الاقتصادية التي تضرب الأندية الأوروبية بشكل خاص، نتيجة توقف النشاط الرياضي مع تفشي فيروس ”كورونا“ المطور في القارة العجوز.

وأشارت الصحيفة، في تقرير نشرته اليوم الخميس، إلى أن فترة التوقف الإجبارية الحالية، من شأنها أن تمنح إدارة ريال مدريد وقتًا كافيًا لدراسة جميع الأمور الخاصة بالفريق الكروي في الموسم الجديد، والتي يتصدرها بطبيعة الحال مستقبل عدد من نجوم الفريق، سواء المتواجدين مع الميرينغي حاليًا أو المعارين إلى أندية أخرى.

وأكدت ”ماركا“ المقربة من إدارة النادي الملكي، وجود 7 ملفات تتطلب الحسم من جانب مسؤولي ريال مدريد قبل بداية الموسم الجديد.

مصير مودريتش

يأتي موقف الكرواتي الدولي لوكا مودريتش، نجم وسط ريال مدريد، على رأس الأمور المعلقة في الميرينغي، مع نهاية عقده برفقة الفريق في يونيو 2020.

وأضافت: ”مستقبل مودريتش لا يزال مجهولًا، حيث بدأ اللاعب في فقدان مركزه الأساسي في الفريق، وهو الأمر الذي لا يروق له على الإطلاق، ويمكن أن يكون مودريتش أول الراحلين عن الريال بنهاية الموسم الجاري، خاصة أن لديه عرضًا مغريًا من نادي إنتر ميامي الأمريكي، الذي يملكه النجم الإنجليزي السابق ديفيد بيكهام“.

أودريزولا – أشرف حكيمي

يبدو موقف ريال مدريد واضحًا، فإدارة النادي تريد استعادة أشرف حكيمي، الذي قضى موسمين معارًا في بوروسيا دورتموند الألماني، إلا أن الدولي المغربي يريد أن يضمن موقعًا أساسيًا له في صفوف الميرينغي. وتشير التوقعات إلى أن أودريزولا لن يكون له مكان في النادي الملكي، بعد نهاية إعارته إلى بايرن ميونخ الألماني.

مستقبل يوفيتش

لم ينجح الصربي الدولي لوكا يوفيتش في إثبات وجوده مع ريال مدريد في موسمه الأول، بعد انتقاله من انتراخت فرانكفورت الألماني مقابل 60 مليون يورو مطلع الموسم الجاري.

ويبحث ريال مدريد عن مهاجم مميز كي يكون بديلًا للفرنسي كريم بنزيما الذي ينتهي عقده مع الميرينغي في صيف 2021، في الوقت الذي تبدو فيه فرص يوفيتش ضئيلة في الاستمرار، مع بحث النادي الملكي عن مهاجم آخر يأتي على رأسهم النرويغي هالاند، والفرنسي كيليان مبابي.

أريولا – لونين

نجح البلجيكي تيبو كورتوا في حجز موقعه الأساسي في تشكيل ريال مدريد، ويعتمد عليه الفرنسي زين الدين زيدان، مدرب الفريق، ويليه في الترتيب الحارس أريلوا، المعار هذا الموسم إلى الريال من باريس سان جيرمان الفرنسي، في حين تمت إعارة الحارس الأوكراني أندري لونين إلى نادي ريال أوفيدو.

وسوف تكون فرص استمرار أريلوا في ريال مدريد أقوى بشدة، بينما سيبحث الريال عن وجهة أخرى لإعارة لونين.

فان دي بيك

توصل ريال مدريد إلى اتفاق شفهي مع أياكس أمستردام الهولندي لضم لاعبه دوني فان دي بيك بنهاية الموسم الجاري، ولكن يبقى أن زيدان لا يزال يحلم بصفقة مواطنه بول بوغبا، نجم وسط نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي.

مارتن أوديغارد

يقدّم أوديغارد مستويات رائعة برفقة فريقه الحالي ريال سوسييداد، بعد قرار ريال مدريد بإعارته هذا الموسم، ولا توجد أي شكوك حول عودة اللاعب إلى الميرينغي بنهاية الموسم الجاري، ولكن النجم النرويغي، مثل أشرف حكيمي، لا يريد أن يكون لاعبًا ثانويًا، وبالتالي فإنه يرغب في ضمانات بوجوده في التشكيل الأساسي، وإلا سيطلب الرحيل إلى وجهة أخرى.

داني سيبايوس

من المؤكد أن يرحل سيبايوس عن ريال مدريد بنهاية الموسم الجاري، حيث تنتهي إعارته إلى آرسنال الإنجليزي في صيف 2020، ويريد ”الغانرز“ تمديد إعارته أو شراءه نهائيًا، خاصة أن اللاعب خارج حسابات زيدان تمامًا.