أغلفة الصحف الرياضية: الواجبات السبعة لريال مدريد.. برشلونة يبحث عن العضلات.. وانتقالات إنتر ميلان (صور)

شكلت أخبار سوق الانتقالات ومصير عدة لاعبين وموعد عودة المنافسات المحلية والقارية المتوقفة بسبب فيروس كورونا أبرز عناوين الصحف الرياضية العالمية والعربية الصادرة اليوم الخميس.

كما اهتمت الصحف بدعم عدة نجوم لجهود مكافحة فيروس كورونا ومطالبة نجوم الدوري الإنجليزي بتقديم الدعم وأخبار لاعبين في الدوري السعودي ودعم نجوم الدوري الإماراتي لبرامج التوعية من خطر فيروس كورونا.

ونستعرض معكم أبرز عناوين الصحف الرياضية العالمية والعربية:

الصحف الإسبانية

ماركا

ركزت الصحيفة على الملفات التي تنتظر ريال مدريد في الفترة الحالية وتحتاج للحسم وكتبت :“ الواجبات السبعة لريال مدريد ”.

كما تحدثت عن مفاوضات أتلتيكو مدريد مع لاعبيه والطاقم التقني من أجل تقليص الرواتب.

الصحيفة أهتمت -أيضا- بتصريحات رئيس الاتحاد الإسباني لكرة القدم بشأن نهاية الموسم الحالي في حدود تتجاوز الـ30 من يونيو المقبل.

سبورت

ركزت الصحيفة على صفقة الأرجنتيني لوتارو مارتينيز لاعب إنتر ميلان والذي يرغب برشلونة في ضمه وكتبت :“ مقايضة مارتينيز ”.

كما تحدثت عن مشكلة تقليص رواتب لاعبي برشلونة وكتبت :“ انقسام في غرفة ملابس برشلونة بشأن تقليص الرواتب ”.

الصحيفة اهتمت بتصريحات رئيس الاتحاد الإسباني لكرة القدم وكتبت :“ الاتحاد الإسباني لكرة القدم يملك خطة من أجل إنقاذ كرة القدم للدرجات الدنيا ”.

كما اهتمت الصحيفة بأخبار الانتقالات.

موندو ديبورتيفو

ركزت الصحيفة على بحث برشلونة عن لاعبين في سوق الانتقالات بمواصفات بدنية قوية وكتبت :“ برشلونة يبحث عن العضلات ”.

كما تحدثت عن تصريحات رئيس الاتحاد الإسباني لكرة القدم وكتبت :“ روبياليس : الدوري يجب أن ينتهي ”.

آس

ركزت الصحيفة على النجم الفرنسي بول بوغبا لاعب مانشستر يونايتد ورغبة ريال مدريد في ضمه وكتبت :“ بول بوغبا : الوقت الآن أو نهائيا ”.

كما تحدثت عن تصريحات رئيس الاتحاد الإسباني لكرة القدم عن موعد عودة المنافسات وكتبت :“ روبياليس : من المستحيل العودة للعب في مايو ”.

الصحف البريطانية

ذا صن

ركزت الصحيفة على مطالبة أحد أساطير الدوري الإنجليزي الممتاز من النجوم المساعدة في مكافحة فيروس كورونا وكتبت :“ أسطورة كرة القدم لو ماكاري يطالب نجوم الدوري الإنجليزي الممتاز بالمساعدة من أجل محاربة فيروس كورونا“.

الصحف الفرنسية

ليكيب

ركزت الصحيفة على مساهمة بعض الرياضيين الفرنسيين الفعلية على أرض الميدان في مكافحة انتشار فيروس كورونا وكتبت :“ أبطالنا ”.

الصحف الإيطالية

توتو سبورت

ركزت الصحيفة على مصير دوري أبطال أوروبا والدوري الأوروبي بعد توقفهما بسبب فيروس كورونا وكتبت :“ سينتهي هكذا ”.

كما تحدثت عن التطورات الصحية لنجم يوفنتوس الأرجنتيني باولو ديبالا المصاب بفيروس كورونا من خلال ما كتبته صديقته.

الصحيفة اهتمت بإنتر ميلان وكتبت :“ انتقالات إنتر ميلان ”.

الصحافة السعودية

الرياضية

ركزت الصحيفة على أخبار عدة لاعبين وكتبت :“ أربطة الخيبري سليمة “ و “ الأهلي ينتظر قرار الاتفاق بشأن أزارو ”.

كما تحدثت عن تأثير تأجيل الأولمبياد بسبب كورونا على اليابان وكتبت :“ كورونا يهدد الأولمبياد ”.

الصحيفة اهتمت بريال مدريد وكتبت :“ الريال يستبعد مبابي من حساباته ”.

الصحافة الإماراتية

الاتحاد الرياضي

ركزت الصحيفة على الحملات التوعوية للنجوم في الإمارات وكتبت :“ تجاوب كبير مع الجملات التوعوية والجماهير : تحدي النجوم في السوشيال ميديا ”.

كما تحدثت عن خسائر تأجيل أولمبياد طوكيو 2020 وكتبت :“ 6 مليارات دولار خسائر اليابان ”.

الصحيفة اهتمت بالتبرعات وتفاعل بعض النجوم وكتبت :“ ميسي ورونالدو في سباق الخير وغوارديولا يتبرع بمليون يورو “ و “ نيغريدو يتفاعل مع مبادرة برج خليفة تجاه محنة إسبانيا ”.