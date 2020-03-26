نادي برشلونة يقترب من حسم صفقة مهمة

يضع نادي برشلونة الإسباني مسألة التعاقد مع مدافع مميز ضمن أولوياته في سوق الانتقالات المقبلة، الميركاتو الصيفي، إلى جانب رغبته في ضم البرازيلي نيمار دا سيلفا نجم باريس سان جيرمان الفرنسي، والأرجنتيني لاوتارو مارتينيز، مهاجم إنتر ميلان الإيطالي.

ووفقاً لتقارير صحفية إسبانية، فإن إدارة برشلونة ترغب أيضاً في دعم مركز الظهير الأيمن، في ظل الشكوك المحيطة بإمكانية استمرار البرتغالي نيلسون سيميدو رفقة البلوغرانا في الموسم المقبل.

وقالت صحيفة ”سبورت“ إن برشلونة استقر على ضم الفرنسي الدولي دايوت أوباميكانو، مدافع نادي لايبزيغ الألماني في الموسم المقبل، لدعم دفاعات الفريق.

وأشارت الصحيفة، في تقرير نشرته اليوم الخميس، إلى أن أوباميكانو طلب بالفعل من إدارة لايبزيغ الرحيل عن الفريق بنهاية الموسم الجاري، في ظل الاهتمام الشديد من نادي برشلونة بالتعاقد معه.

وأكدت أن عقد أوباميكانو ينتهي مع لايبزيغ في صيف 2021، وبالتالي فإن إدارة النادي الألماني ستكون مضطرة لبيع اللاعب في سوق الانتقالات الصيفية المقبلة، كي لا يرحل مجاناً بنهاية الموسم المقبل، نظراً لأن اللاعب يرفض تجديد عقده رفقة الفريق بعد هذا التاريخ.

وانتقل أوباميكانو إلى لايبزيغ في صيف 2017 من نادي رد بول سالزبورغ النمساوي مقابل 10 ملايين يورو، ووصلت قيمته التسويقية حالياً إلى 50 مليون يورو، علماً بأنه يجيد اللعب في مركزي قلب الدفاع ولاعب الوسط المدافع.

وأصبح أوباميكانو محط اهتمام العديد من الأندية الأوروبية، وعلى رأسها برشلونة وريال مدريد وتوتنهام وآرسنال وبايرن ميونخ، في ظل المستويات الرائعة التي يقدمها رفقة لايبزيغ، بعد أن خاض 100 مباراة رفقة الفريق الألماني.