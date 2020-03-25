رغبة باريس سان جيرمان تمنح الأمل لنادي برشلونة في صفقة نيمار

لا يتوقف الحديث عن عودة البرازيلي نيمار دا سيلفا إلى ناديه السابق برشلونة الإسباني، في ظل رغبة القائد السابق لمنتخب السليساو في الرحيل عن باريس سان جيرمان الفرنسي، عقب 3 أعوام تقريباً على قراره بالرحيل عن ”كامب نو“.

ورحل نيمار عن برشلونة مقابل فسخ عقده مقابل 222 مليون يورو، إلا أنه أبدى ندمه الشديد على هذا القرار، ولا يزال يحاول العودة إلى البارسا مرة أخرى، بعد فشل المحاولة الأولى في صيف 2019.

وبحسب موقع le10sport الفرنسي، فإن آمال برشلونة في الحصول على خدمات نيمار يبدو أنها ستكون أقوى مما كانت عليه في سوق الانتقالات الصيفية الماضية، خاصة مع اهتمام باريس سان جيرمان بالتعاقد مع الفرنسي أنطوان غريزمان، نجم البلوغرانا.

وأشار الموقع، في تقرير نشره اليوم الأربعاء، إلى أن البرازيلي ليوناردو، المدير الرياضي لباريس سان جيرمان، يرغب بشدة في ضم غريزمان إلى صفوف الـ“بي إس جي“ في الموسم المقبل.

وأكد أن ليوناردو يتولى حالياً ملف صفقة غريزمان، خاصة أن إدارة باريس سان جيرمان تعلم جيداً أن فرصها في الحفاظ على نيمار تبدو ضعيفة للغاية، على العكس تماماً مما حدث في سوق الانتقالات السابقة.

وانضم غريزمان إلى برشلونة من أتلتيكو مدريد الإسباني مطلع الموسم الجاري مقابل 120 مليون يورو، قيمة الشرط الجزائي في عقده، إلا أن رغبة البارسا في ضم نيمار إضافة إلى المهاجم الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز نجم إنتر ميلان الإيطالي ستدفع غريزمان إلى البحث عن وجهة أخرى.