تقرير: نادي برشلونة يواجه سيناريو تكرار الفشل في صفقة نيمار

يبدو أن عودة البرازيلي نيمار دا سيلفا، نجم نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، إلى ناديه السابق برشلونة الإسباني ستكون ”محفوفة بالمخاطر“، في ظل التعقيدات المالية التي تشهدها الأندية الأوروبية حاليًا، مع توقف النشاط الرياضي والكروي بسبب انتشار فيروس ”كورونا“ المستجد.

ويضع مسؤولو نادي برشلونة نيمار والأرجنتيني لاوتارو مارتينيز على رأس اللاعبين المطلوب التعاقد معهم في الموسم المقبل، إلا أن الأزمة المالية ربما تهدد صفقة نيمار على وجه الخصوص.

وفي هذا السياق، قال موقع le10sport الفرنسي، إن إدارة برشلونة تسير نحو تكرار نفس أخطاء الماضي في صفقة نيمار.

وأضاف الموقع بقوله، في تقرير نشره اليوم الثلاثاء: ”بدأ برشلونة عملية استعادة نيمار، للمرة الثانية في أقل من عام، بنفس الطريقة التي استعان بها في الصيف الماضي، وانتهت إلى فشل ذريع، بعد رفض إدارة باريس سان جيرمان جميع العروض التي تقدّم بها مسؤولو البلوغرانا“.

وتابع: ”لا يملك برشلونة الموارد المالية اللازمة لحسم الصفقة بشكل مباشر مع باريس سان جيرمان، الذي لن يطلب أقل من 180 مليون يورو، وبالتالي فإن إدارة البارسا تريد إقحام بعض اللاعبين في صفقة تبادلية لاستعادة نيمار، وهو الأمر الذي لم يجد صدى لدى مسؤولي بطل فرنسا في المفاوضات السابقة“.

وأكد التقرير أن برشلونة يريد إدخال الكرواتي إيفان راكيتيتش، والبرازيلي فيليبي كوتينيو أو التشيلي أرتورو فيدال، وكذلك الفرنسي صامويل أومتيتي، في الصفقة، إلا أن هذا الطرح لا يجد مردودًا إيجابيًا لدى إدارة الـ“بي إس جي“.

وأشار الموقع الفرنسي، المتخصص في انتقالات اللاعبين، إلى أن اللاعب الوحيد الذي يمكن أن يقنع إدارة باريس سان جيرمان لإبرام صفقة تبادلية تتعلق بالبرازيلي نيمار هو النجم الفرنسي أنطوان غريزمان، المنتقل إلى البارسا مطلع الموسم الجاري من أتلتيكو مدريد الإسباني مقابل 120 مليون يورو.

واختتم تقريره: ”غريزمان سيكون عاملًا حاسمًا في صفقة استعادة نيمار، لأن باريس سان جيرمان يريد نجمًا مثله كي يتخلى عن البرازيلي الدولي، وإلا فإن برشلونة يهدر وقته في صفقة لن تتم، وسوف يكرر خطأه السابق بالطريقة نفسها“.