رئيس الاتحاد الإسباني لكرة القدم: بشكل كبير الموسم الحالي لن ينتهي قبل الـ30 من يونيو

شدد روبياليس، رئيس الاتحاد الإسباني لكرة القدم، على أن الموسم الحالي لليغا لن ينتهي قبل الـ30 من يونيو المقبل، في ظل توقف جميع بطولات العالم بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد.

وقال روباليس في تصريحات نشرها الحساب الرسمي للاتحاد، يوم الأربعاء: ”جميع المسابقات متوقفة، ولا نريد حتى التفكير في تاريخ استئناف البطولات، لن نقوم بتحديد تاريخ معين“.

وأضاف: ”بشكل كبير الموسم لن ينتهي قبل الـ 30 من يونيو، يمكن أن تمتد الليغا حتى بعد الـ30 من يونيو، المهم استكمال البطولة على أرض الملعب، ولا يهم التاريخ“.

وتابع: ”سمعت باقتراح اللعب كل 48 ساعة حال استئناف المباريات، هو أمر غير إنساني بالنسبة للاعب كرة القدم، يجب عدم التفكير في ذلك“.

وأوضح: ”المسؤولون عن بيع حقوق التلفزيون أخبرونا بأنهم خسروا عوائد 30%“.

وكانت رابطة الدوري الإسباني أعلنت تأجيل مباريات الليغا وجميع الدوريات الأخرى في إسبانيا لأجل غير مسمى بسبب تفشي فيروس كورونا.

واتخذت الرابطة قرارا في الثاني عشر من مارس الجاري بتعليق مباريات الليغا حتى أوائل أبريل المقبل بعد اكتشاف حالات إصابة بين اللاعبين.

وجاء في بيان لرابطة الليغا، يوم الاثنين الماضي: ”بعد اتفاق بين الاتحاد الإسباني لكرة القدم، ورابطة الليغا، تقرر تعليق مسابقات كرة القدم الاحترافية، حتى الحصول على ضمانة من السلطات الإسبانية والإدارة العامة للدولة بأنه يمكن استئناف المسابقات دون أي مخاطر صحية“.

وأضاف البيان: ”تعبر رابطة الليغا والاتحاد الإسباني عن أعظم امتنانها العام لجميع أولئك الذين يكرسون جهودهم لتقديم خدمات للشعب الإسباني، كما تقدم تعازيها لذوي المتوفين والعائلات التي فقدت أحباءها“.