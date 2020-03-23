بينهم نجم ريال مدريد.. نادي ليفربول يراقب 3 لاعبين في الدوري الإسباني

قالت تقارير صحفية، إن نادي ليفربول الإنجليزي يريد استغلال فترة التوقف الكروي الحالية، نتيجة انتشار فيروس ”كورونا“، في حسم بعض الصفقات التي يرغب في ضمها قبل بداية الموسم المقبل.

وتعالت أصوات داخل نادي ليفربول بضرورة تجديد دماء الفريق قبل انطلاق الموسم الجديد، في ظل اعتماد الريدز بشكل كامل على الثلاثي الناري الهجومي، المصري الدولي محمد صلاح، السنغالي ساديو ماني، والبرازيلي روبرتو فرمينو.

ويتصدر ليفربول مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، البريمييرليغ، بفارق 25 نقطة عن مانشستر سيتي، ويحتاج إلى 6 نقاط فقط لحسم اللقب، حال استكمال المسابقة. بينما ودّع الفريق مسابقة دوري أبطال أوروبا أمام أتلتيكو مدريد الإسباني من دور الـ16.

وقال موقع sportsmole نقلاً عن تقارير إعلامية إسبانية، إن الألماني يورغن كلوب، مدرب ليفربول، يرغب في ضم 3 نجوم من الدوري الإسباني، الليغا.

وأشار، في تقرير نشره، اليوم الإثنين، إلى أن نجم ريال مدريد إيسكو على رأس قائمة النجوم المطلوبة في ظل نهاية عقده مع الميرينغي في صيف 2022، ورغبة الريدز في ضم صانع ألعاب يخفف الضغط على ثلاثي الهجوم.

وأكد التقرير، أن الجناح النيجيري صامويل شوكويزي، نجم هجوم فياريال، من بين المطلوبين في ليفربول، خاصة أنه يجيد في مركزي الجناح ورأس الحربة.

ومن الجانب الدفاعي، يرغب ليفربول في ضم مدافع أتلتيك بيلباو أوناي نونيز، في في ظل الشكوك المحيطة باستمرار الكرواتي ديان لوفرين برفقة الريدز في الموسم المقبل، واقترابه من الرحيل عن ”أنفيلد“.