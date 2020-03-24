بروسيا دورتموند يغلق الباب أمام ريال مدريد ويرفض التفريط في هالاند

ذكرت محطة esRadio الإذاعية الإسبانية عبر أحد برامجها المباشرة أن صفقة انتقال إرلينغ هالاند المهاجم النرويجي الشاب من بروسيا دورتموند إلى ريال مدريد قد تعثرت قبل أن تبدأ المفاوضات.

وقالت المحطة إن النادي الألماني رفض بيع مهاجمه الشاب المنتقل من رد بل سالزبورغ النمساوي إلى دورتموند في يناير/كانون الثاني الماضي وحقق نجاحات مبهرة في فترة قصيرة.

ورد دورتموند على تقارير صحفية تحدثت بشأن نية ريال مدريد التعاقد مع هالاند بأن المهاجم النرويجي ليس للبيع ولن يتم التفاوض مع أي ناد بشأنه.

وكانت أخر أهداف هالاند ثنائية في مرمى باريس سان جيرمان الفرنسي في الفوز بهدفين مقابل هدف في ذهاب دور الستة عشر لدوري أبطال أوروبا قبل أن يودع الفريق البطولة بالخسارة في باريس.

وسجل النرويجي الشاب البالغ عمره 19 عاما ثمانية أهداف في خمس مباريات في الدوري الألماني منذ انتقاله إلى البوندسليغا.

وأصبح أول لاعب من دورتموند يسجل في ظهوره الأول في مباريات الدوري وكأس ألمانيا ودوري الأبطال وكذلك رفع رصيده في دوري الأبطال إلى عشرة أهداف في سبع مباريات.

وكان ريال مدريد حول وجهته إلى هالاند عندما وجد صعوبة في التعاقد مع كيليان مبابي من باريس سان جيرمان الذي يتمسك بمهاجمه الشاب.