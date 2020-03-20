بروسيا دورتموند وغوتزه يتفقان على عدم تجديد العقد

ذكرت صحيفة ”بيلد“ الألمانية، أن بروسيا دورتموند لا ينوي تجديد عقد مهاجمه ماريو غوتزه بعد نهاية الموسم الحالي.

وأوضحت الصحيفة أن إدارة بروسيا دورتموند اتفقت مع غوتزه على الانفصال، وعدم التوقيع على عقد جديد بنهاية الموسم الحالي، رغم أن اللاعب سيكون قد أكمل 28 عاما.

وبحسب ”بيلد“ فإن غوتزه لا يرى مستقبله نع بروسيا دورتموند، ولا يريد البقاء مع أسود الفيستيفال. وأوضحت أن مستقبل غوتزه غير واضح حتى الآن، سواء من حيث الاستمرار في الدوري الألماني، أو البحث عن تجربة جديدة.

وأكمل أن المدرب السويسري لوسيان فافر ”بيلد“ لن يدفع بغوتزه عند استئناف مباريات الموسم.

وعاد غوتزه لبروسيا دورتموند صيف 2016، بعد 3 مواسم مع بايرن ميونخ، علما أنه سجل الموسم الحالي 3 أهداف في19 مباراة، ليكمل تسجيل 45 هدفا وصناعة 61 في 217 مباراة مع بروسيا دورتموند، في حين سجل 36 وصنع 24 في 114 مباراة مع بايرن ميونخ.