رابطة الليغا والاتحاد الإسباني لكرة القدم يتفقان رسميا على إيقاف جميع المسابقات لأجل غير مسمى

أعلن الاتحاد الإسباني لكرة القدم عن توقف كل المسابقات ومن ضمنها الليغا، لأجل غير مسمى، بعد اتفاق رسمي مع رابطة الليغا، يوم الاثنين.

وأوضح الاتحاد في بيان رسمي، أن ”المسابقات ستتوقف حتى ترى الحكومة أنه يمكن استئناف البطولات دون مخاطر تهدد الصحة“.

⚠ OFICIAL | La RFEF y @LaLiga ACUERDAN la suspensión de las competiciones profesionales hasta que las autoridades consideren que se pueden reanudar sin riesgo ℹ Más info: https://t.co/y0zPe8XwvJ pic.twitter.com/ABC7zI1b4C — RFEF (@rfef) March 23, 2020

ووفقا للبيان فقد اتفق الاتحاد الإسباني ورابطة الليغا على تعليق المسابقة حتى تقرر السلطات الإسبانية بأن الوضع يسمح لاستكمال المباريات.

وحرص بيان الاتحاد الإسباني، على توجيه الشكر لأولئك الذين يساعدون في مكافحة انتشار الفيروس وإظهار التعاطف مع الذين فقدوا حياتهم بسبب الوباء.

وحتى، يوم الاثنين، تعرض أكثر من 33 ألف شخص للإصابة بفيروس كورونا المستجد في إسبانيا.

وكان خافيير تيباس، رئيس رابطة الدوري الإسباني لكرة القدم، قد توقع عودة جميع المسابقات الأوروبية بما فيها دوري أبطال أوروبا، مجددا بحلول منتصف آيار/مايو المقبل، وذلك بعد فترة من التوقف الإجباري بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد.

وقال تيباس في تصريحات لصحيفة ”ماركا“ الإسبانية: ”بحلول منتصف آيار/مايو المقبل، يجب أن نكون قادرين على العودة مرة أخرى إلى جانب باقي البطولات الأوروبية الكبرى“.

وكان الاتحاد الأوروبي لكرة القدم ”يويفا“ قرر تأجيل كأس أمم أوروبا 2020 إلى صيف العام المقبل 2021، بسبب تفشي فيروس كورونا.