رئيس رابطة الدوري الإسباني يلمح لاستئناف مسابقات الليغا

رفض خافيير تيباس رئيس رابطة الدوري الإسباني التعليق عن الجدل القائم حول لقب الدوري الإسباني في حال عدم استكمال المسابقة مؤكدا قناعته بكون المسابقات ستعود بعد فترة توقف.

وقال تيباس في حديث لإذاعة إسبانية: ”ليس الوقت المناسب للنقاش حول لقب الدوري الإسباني، لكني أعتقد أن بإمكاننا الوصول لنهاية الدوري“.

وأضاف رئيس رابطة الدوري الإسباني ”أعتقد أن المسابقة ستعود وستمشي لنهايتها لكن ليس الوقت المناسب للحديث عن الأمر“.

وأكد خافيير تيباس أن الأمر أيضا متعلق بالاجتماع الذي يعقد في مقر الاتحاد الأوروبي متحدثا عن اتصالاته بروابط الدوري في إيطاليا وألمانيا وقال: ”سنرى ما سيحدث في اجتماع الاتحاد الأوروبي الثلاثاء المقبل“.

وتحدث رئيس رابطة الدوري الإسباني عن العمل داخل مكاتب الرابطة مؤكدا أن 95% من العاملين يشتغلون من منازلهم وأن الرابطة أجرت اختبارات لعمالها بالنسبة لفيروس كورونا وقال: ”وجدنا حالتين إيجابيتين“.

وتثير الصحافة الإسبانية الجدل حول لقب الدوري الإسباني في حال عدم عودة المسابقة وإنهائها بسبب فيروس كورونا ووضعت عدة احتمالات لحسم اللقب فيما تطالب الصحافة المقربة من برشلونة بإعلان الفريق بطلا على أساس تصدره الحالي وتصدره أيضا مرحلة الذهاب.