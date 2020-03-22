زيدان يستعين بخطة NBA مع ريال مدريد في حالة ضغط مباريات الدوري الإسباني

قالت تقارير صحفية، إن الفرنسي زين الدين زيدان، مدرب ريال مدريد الإسباني، يدرس وضع خطة جديدة حال استئناف الموسم الكروي في إسبانيا، في ظل التوقف الحالي نتيجة تفشي فيروس ”كورونا“ المطور.

وأشارت صحيفة ”آس“ الإسبانية إلى أن زيدان وضع خطة استباقية للتعامل مع الموقف، في حالة عودة الدوري الإسباني لكرة القدم، الليغا، للمنافسات مرة أخرى، خاصة مع وجود تقارير تشير إلى إمكانية لعب مباراة كل 48 ساعة لإنهاء الموسم قبل الـ30 من يونيو المقبل.

وتابعت في تقرير نشرته، اليوم الأحد: ”يريد زيدان تطبيق سيناريو أندية دوري المحترفين الأمريكي لكرة السلة NBA، والذي يشهد النظام ذاته بإقامة مباراة كل يومين، وذلك من خلال تقليل الحصص التدريبية، والتركيز فقط على المباريات بالنسبة للاعبين الأساسيين“.

وأكدت ”آس“ أن زيدان سيواجه موقفا حرجا للغاية حال استئناف الدوري الإسباني مع ضغط المباريات، في ظل الإصابات الكثيرة التي يعاني منها الميرينغي، وعلى رأس هؤلاء المصابين البلجيكي إدين هازارد وماركو أسينسيو، بالإضافة إلى أن تتابع المباريات يمكن أن يؤدي إلى ضحايا جدد.

وقالت إن ”الخطة النهائية للفرنسي زيدان في ريال مدريد سوف تعتمد على الموعد النهائي الذي سيتم تحديده لاستئناف المسابقة المحلية، التي يحتل فيها الريال المركز الثاني بفارق نقطتين عن برشلونة المتصدر“.