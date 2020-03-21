صحيفة: والد نيمار يفتح خطا للمفاوضات مع ريال مدريد ويتلاعب بنادي برشلونة

باتت عودة البرازيلي نيمار دا سيلفا، نجم فريق باريس سان جيرمان الفرنسي، إلى فريقه السابق برشلونة حديث جميع الصحف الرياضية حول العالم في الأيام القليلة الماضية.

وعلى الرغم من أن التقارير تؤكد اقتراب نيمار من العودة إلى صفوف البلوغرانا، إلا أن هذه الصفقة ما زالت تخبئ الكثير من الخبايا والمفاجآت المدوية.

مفاجأة مدوية

وقالت صحيفة ”ديفنسا سنترال“ الإسبانية، إن برشلونة يعلم أن نيمار يرغب في العودة إلى صفوفه، وهو الأمر الذي يتكرر للعام الثاني على التوالي.

وأضافت أن المفاجأة التي يعلمها مسؤولو برشلونة هي أن والد نيمار ووكيل أعماله قد فتحا خطاً للتفاوض مع ريال مدريد بشأن صفقة محتملة بانتقال لاعب البي إس جي إلى الميرينغي في الميركاتو الصيفي المقبل.

موقف ريال مدريد

وذكرت ”ديفنسا سنترال“ في تقريرها، أنه رغم حديث الصحف الكتالونية عن استعداد نيمار للقيام بأي شيء للعودة إلى برشلونة وارتداء قميصه مرة أخرى في الموسم المقبل، إلا أن والده قام بخطوة في الاتجاه المعاكس.

ورغم حرص والد نيمار على التواصل مع ريال مدريد للتفاوض على انتقال نجله الحريص دائما على إثارة الجدل للفريق الملكي، إلا أنه طلبه قوبل بالرفض من فلورنتينو بيريز، رئيس ريال مدريد.

خطة الميرينغي

وفي سياق آخر، كشفت الصحيفة الإسبانية أن زين الدين زيدان، المدير الفني لريال مدريد، يدرس الخيارات المتاحة أمامه لتدعيم صفوف فريقه الصيف المقبل.

ويركز المدرب الفرنسي بشكل خاص على تدعيم خط وسط الميرينغي استعداداً لمنافسات الموسم المقبل.

وأكدت ”ديفنسا سنترال“ أن هناك مفاضلة بين 4 أسماء لتدعيم خط الوسط بلاعب من بينهم علي أقل تقدير.

ونجح ريال مدريد في التوصل لاتفاق مع دوني فان بيك صانع ألعاب أياكس أمستردام الهولندي بخصوص انتقاله للفريق الملكي مقابل 55:60 مليون يورو، إلا أن زيدان قد يتراجع عن إتمام هذه الصفقة في اللحظات الأخيرة.

وأضافت الصحيفة أن الفرنسي بول بوغبا يظل الخيار المفضل لدى زيدان، وهو الذي بات أقرب للانتقال إلى ”سانتياغو برنابيو“ من أي وقت مضي.

وأوضحت الصحيفة الإسبانية، أن قائمة المرشحين للانتقال إلى الريال تضم أيضاً اسمي نغولو كانتي، نجم تشيلسي الإنجليزي، بالإضافة إلى إدواردو كامافينغا، نجم رين الفرنسي.

وتبدو فرص الثنائي في الانضمام لريال مدريد أقل من بوغبا وفان دي بيك، في ظل وجود الثنائي كاسيميرو وفالفيردي في وسط ميدان الفريق الإسباني، نظراً لتميزهم بالنزعة الدفاعية، وهو ما يعني أن بوغبا أو فان دي بيك قد يكونا الأوفر حظاً والأكثر أهمية بالنسبة لزيدان في الوقت الحالي.