تقرير: نادي برشلونة يسعى للتخلص من غريزمان لحسم صفقة نيمار

توقعت تقارير صحفية أن يدخل الفرنسي أنطوان غريزمان، نجم هجوم نادي برشلونة الإسباني، سوق الانتقالات الصيفية المقبلة، في ظل الصفقات التي يرغب البلوغرانا في إبرامها مع بداية الموسم الجديد.

وقالت صحيفة ”سبورت“ الإسبانية، إن جميع الخيارات متاحة في التعامل مع غريزمان بنهاية الموسم الجاري، خاصة أنه يمكن أن يكون ورقة مهمة للغاية في إتمام عملية استعادة البرازيلي نيمار دا سيلفا، نجم نادي باريس سان جيرمان الفرنسي.

وأكدت الصحيفة الكتالونية، في تقرير نشرته، اليوم الأحد، أن إدارة برشلونة تعلم جيدا أن صفقة نيمار ستمثل عبئا ماليا ثقيلا على كاهل البارسا، في ظل المطالب المالية المتوقعة من جانب إدارة باريس سان جيرمان لبيع اللاعب، والتي لن تقل عن 180 مليون يورو.

وتابعت: ”يمكن أن يكون غريزمان عاملا مساعدا في تخفيف وطأة ضم نيمار على خزينة برشلونة، حال موافقة باريس سان جيرمان على إبرام صفقة تبادلية، كما أن برشلونة سيكون مضطرا لدفع 111 مليون يورو لحسم صفقة الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز، مهاجم إنتر ميلان الإيطالي، مقابل سداد الشرط الجزائي، إضافة إلى حاجة الفريق أيضا إلى لاعب وسط وظهير أيمن ومدافع“.

وفتحت ”سبورت“، المقربة من إدارة برشلونة، الباب أيضاً أمام احتمالين آخرين للتعامل مع غريزمان، وهما إعارة اللاعب، كما حدث مع البرازيلي فيليبي كوتينيو، المعار حالياً إلى بايرن ميونخ الألماني، أو استمراره رفقة البارسا لموسم جديد.

وانضم غريزمان إلى برشلونة مطلع الموسم الجاري مقابل 120 مليون يورو، قيمة الشرط الجزائي في عقده رفقة ناديه السابق أتلتيكو مدريد.

ورصد موقع ”كالتشيو ميركاتو“ إحصائية صادمة تتعلق بالأرقام التي حققها غريزمان رفقة برشلونة هذا الموسم، مقارنة بمثيلتها مع الروخي بلانكوس في الموسم الماضي.

وأشار الموقع، في تقرير نشره اليوم الأحد، إلى أن أرقام غريزمان تراجعت إلى حد كبير، خاصة في مسابقة الدوري الإسباني لكرة القدم، الليغا.

وقال إن غريزمان أحرز هذا الموسم 8 أهداف في الليغا، وصنع 4 آخرين، ولكنه في نفس هذه المرحلة من العام الماضي كان قد أحرز 12 هدفا وصنع 6 آخرين مع فريقه السابق أتلتيكو مدريد.

وأكد التقرير أن القيمة التسويقية للنجم غريزمان، البالغ من العمر 29 عاما، تراجعت بقيمة 30 مليون يورو، حيث كان سعره في نهاية عام 2018 ما يعادل 150 مليون يورو، مقابل 120 مليون يورو فقط الآن، وفقاً لإحصائية موقع ”ترانسفير ماركت“.