تغريم أتلتيكو مدريد بسبب هتافات جماهيره المسيئة ضد غريزمان

فرض الاتحاد الإسباني لكرة القدم غرامة مالية قدرها 12 ألف يورو (13 ألف دولار) على أتلتيكو مدريد بسبب هتافات مسيئة من جماهيره ضد أنطوان غريزمان مهاجم برشلونة في مباراة بالدوري في ديسمبر كانون الأول الماضي.

وأكدت لجنة المسابقات في الاتحاد الإسباني اليوم الأربعاء العقوبة بسبب هتافات ”الموت لغريزمان“ عقب شكوى من مسؤولي رابطة الدوري.

ولم يذكر تقرير الحكم الخاص بالمباراة هذه الواقعة.

ويشن مسؤولو رابطة الدوري الإسباني حملة على الهتافات المسيئة بعد وفاة مشجع لنادي ديبورتيفو كورونا جراء أعمال عنف قبل مباراة خارج ملعبه أمام أتلتيكو في 2014.

وقضى غريزمان خمسة مواسم في أتلتيكو قبل الانضمام إلى برشلونة في يوليو تموز بعد أن دفع بطل إسبانيا الشرط الجزائي في عقد مهاجم فرنسا والبالغ 120 مليون يورو.