كشف تفاصيل جديدة في صفقة نادي برشلونة مع أنطوان غريزمان

كشفت وسائل إعلام إسبانية، اليوم الخميس، تفاصيل جديدة، بشأن صفقة نادي برشلونة، مع المهاجم الفرنسي أنطوان غريزمان، في سوق الانتقالات الصيفي.

وبحسب صحيفة ”سبورت“، فإن غريزمان لن يتنازل عن جزء من راتبه، وسيحصل في برشلونة على نفس الراتب الذي كان يتقاضاه من أتلتيكو مدريد.

وأضافت الصحيفة المقربة من أسوار برشلونة، أن غريزمان سيوقّع عقدًا لمدة 5 سنوات مع النادي الكتالوني، وسيحصل على 21 مليون يورو سنويًا، وهو الراتب الذي كان يحصل عليه في أتلتيكو مدريد بعد تجديد عقده الصيف الماضي.

وأشارت ”سبورت“ إلى أن برشلونة يأمل أن ينهي صفقة غريزمان ويقدمه للجماهير ووسائل الإعلام يوم 11 يوليو.

وأعلن غريزمان، البالغ من العمر 28 عامًا، أن موسم 2018/2019، هو الأخير له مع أتلتيكو مدريد، حيث يرتبط المهاجم الدولي ببرشلونة وباريس سان جيرمان الفرنسي، علمًا أنه كان قريبًا من برشلونة الصيف الماضي، قبل أن يقرر تجديد عقده مع أتلتيكو مدريد.

وانضم غريزمان إلى أتلتيكو مدريد العام 2014، قادمًا من ريال سوسيداد، وسجل مع المدرب الأرجنتيني دييغو سيميوني 133 هدفًا، وصنع 50 في 257 مباراة.