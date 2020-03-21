ريال مدريد يعرض تجديد عقد أشرف حكيمي.. واللاعب ينتظر إلى نهاية الموسم

قالت صحيفة ”موندو ديبورتيفو“ إن ريال مدريد الإسباني عرض تجديد عقد المغربي الدولي أشرف حكيمي، المعار حالياً إلى نادي بروسيا دورتموند الألماني.

وتنتهي في يونيو المقبل فترة إعارة حكيمي إلى دورتموند، والتي استمرت عامين، حيث تألق اللاعب رفقة ”أسود الفستفالين“.

وأشارت الصحيفة، في تقرير نشرته اليوم السبت، إلى أن إدارة ريال مدريد عرضت على حكيمي التجديد حتى عام 2025، في ظل نهاية عقده الحالي في صيف 2021.

وأكد التقرير أن مسؤولي ريال مدريد فتحوا خطاً ساخناً مع حكيمي من أجل حسم موقفه، وعرضوا عليه التجديد لمدة 4 مواسم تنتهي في 2025، إلا أن اللاعب لا يزال متردداً في قبول عرض النادي الملكي.

وتابع بقوله: ”لا يريد حكيمي العودة إلى صفوف ريال مدريد والجلوس على مقاعد البدلاء، إنه يرغب في الحصول على فرصة حقيقية، بعد تألقه مع بروسيا دورتموند خلال فترة إعارته، وبالتالي فإنه يعلم أن تمديد عقده مع الريال يمكن أن يؤدي إلى تعقيد انتقاله إلى وجهة جديدة حال عدم حصوله على فرصته في الميرينغي“.

ومضت الصحيفة تقول: ”يريد حكيمي الانتظار حتى نهاية الموسم كي يحسم موقفه من عرض ريال مدريد، ويتلقى تأكيدات حول طبيعة موقفه في الفريق حال عودته“.

وسوف يكون ريال مدريد مجبراً على بيع حكيمي في سوق الانتقالات الصيفية المقبلة، في حالة عدم تجديد عقده، كي لا يكون لاعباً حراً في الصيف المقبل.

ويجيد حكيمي، 21 عاماً، في مركز الظهير الأيمن، ورغم أن الفرنسي زين الدين زيدان، مدرب ريال مدريد، معجب للغاية بإمكانات حكيمي، إلا أن مكانة داني كارفاخال لا تتزعزع لدى ”زيزو“، الذي يعتمد عليه بقوة في التشكيل الأساسي، وهو ما يهدد أشرف حكيمي بمقاعد البدلاء حال عودته إلى الميرينغي.

وشارك حكيمي في 65 مباراة مع بروسيا دورتموند، وأحرز 10 أهداف وصنع 17 هدفاً.