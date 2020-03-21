عملاقان يزاحمان برشلونة وريال مدريد على صفقة فابيان رويز

قالت تقارير صحفية إن عملاقي الدوري الإسباني ، برشلونة وريال مدريد، سيواجهان منافسة شرسة في سباق التعاقد مع فابيان رويز، نجم وسط نادي نابولي الإيطالي.

وأشار موقع ”le10sport“ الفرنسي إلى أن المنافسة على فابيان رويز لم تعد قاصرة على برشلونة وريال مدريد، اللذين يرغبان بشدة بضم اللاعب، مع بداية الموسم الجديد، حيث دخل ناديا ليفربول الإنجليزي وبايرن ميونخ الألماني في سباق ساخن للفوز بخدمات فابيان.

وبحسب الموقع، فإن إدارة نادي نابولي، التي وضعت شرطًا جزائيًا في عقد فابيان رويز تبلغ قيمته 180 مليون يورو، لا تمانع في بيع اللاعب، ولكن بشرط الحصول على 80 مليون يورو.

وانضم فابيان رويز إلى نابولي من ريال بيتيس الإسباني صيف العام 2017 مقابل 30 مليون يورو، ويمتد عقده برفقة النادي الإيطالي إلى يونيو 2023.

وأكد الموقع الفرنسي، في تقرير نشره، اليوم السبت، أن ليفربول، وبايرن ميونخ، يتابعان موقف فابيان رويز عن قرب، حيث أبدى الألماني يورغن كلوب، مدرب الريدز، رغبته بضم اللاعب إلى صفوف فريقه، لتعزيز خط الوسط، الذي يعاني من تقدم أعمار بعض اللاعبين، مثل جيمس ميلنر، وآدم لالانا، الذي ينتهي عقده في يونيو المقبل، وتراجع مستوى البعض الآخر، مثل البرازيلي فابينيو، إضافة إلى الإصابات المتكررة التي يعاني منها الغيني نابي كايتا.

وفي نفس السياق، أشار التقرير إلى أن إدارة بايرن ميونخ غير مقتنعة على الإطلاق بأداء الثنائي كورينتين توليسو، وليون غوريتسكا، وسط ملعب العملاق البافاري، وهو ما دفعها إلى البحث عن خيار آخر، واستقر الرأي على محاولة ضم فابيان رويز.

وشارك فابيان هذا الموسم في 32 مباراة، وأحرز 3 أهداف وصنع هدفين.