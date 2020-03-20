هل يكون نجم بايرن ميونخ الحل السحري لأزمة الجبهة اليسرى في برشلونة؟

كشفت تقارير صحفية أن نادي برشلونة الإسباني يبحث عن ظهير أيسر مميز، في ظل النقص الذي يعاني منه هذا المركز، والذي لا يضم سوى جوردي ألبا، بعد المستوى المتواضع الذي ظهر عليه جونيور فيربو، المنضم مطلع هذا الموسم إلى البلوغرانا من ريال بيتيس.

وقالت صحيفة ”سبورت“ الإسبانية إن النمساوي ديفيد آلابا، نجم بايرن ميونخ الألماني، عاد مرة أخرى إلى اهتمامات نادي برشلونة، خاصة أن عقد اللاعب البالغ من العمر 27 عامًا، ينتهي مع البايرن في صيف 2021، ولم يتم تجديده حتى الآن.

وبحسب الصحيفة الكتالونية، في التقرير الذي نشرته، اليوم الجمعة، فإن آلابا لم يتفاوض مع بايرن ميونخ لتجديد التعاقد، وهو ما يعني ضرورة بيعه في سوق الانتقالات الصيفية المقبلة، حتى لا يكون لاعبًا مجانيًا بنهاية الموسم المقبل.

وأكدت ”سبورت“ أن برشلونة طلب مطلع الموسم الجاري التعاقد مع آلابا، ولكن إدارة بايرن ميونخ رفضت التفريط في اللاعب.

وشارك آلابا هذا الموسم في 28 مباراة مع بايرن ميونخ، وأحرز هدفًا وصنع هدفين آخرين.

وتبلغ القيمة التسويقية للنمساوي الدولي آلابا 65 مليون يورو، بحسب تقديرات موقع ”ترانسفير ماركت“.

ويضع برشلونة خطة طموحة لتعزيز صفوفه مع بداية الموسم الجديد، حيث يحتاج إلى 4 لاعبين على الأقل، ويأتي على رأسهم البرازيلي نيمار دا سيلفا، نجم باريس سان جيرمان الفرنسي، والأرجنتيني لاوتارو مارتينيز، مهاجم إنتر ميلان الإيطالي، والإسباني فابيان رويز، لاعب وسط نابولي.