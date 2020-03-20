برشلونة يحسم موقفه من استمرار كيكي سيتين مع الفريق الموسم المقبل

حسمت إدارة نادي برشلونة الإسباني موقفها من استمرار كيكي سيتين في منصبه كمدير فني للفريق الموسم المقبل، رغم عدم انتهاء الموسم الحالي حتى الآن.

وتولى ”سيتين“ مهمة تدريب البلوغرانا منتصف الموسم الحالي، خلفًا لانرستو فالفيردي الذي رحل عن منصبه لتراجع أداء الفريق واهتزاز النتائج.

الرجل المناسب

وقالت صحيفة ”سبورت“ الإسبانية، إن إدارة نادي برشلونة ترى أن ككي سيتين يمتلك شخصية مميزة، كما أنه رجل يحب عمله، وهو يستحق قيادة مشروع برشلونة المقبل.

ويأتي هذا الموقف رغم الظروف التي يمر بها النادي منذ تولي سيتين المسؤولية بداية من الإصابات، ثم الأزمات الإدارية المتلاحقة في النادي الكتالوني، وأخيرًا فيروس كورونا الذي تسبب بتجميد النشاط الكروي في إسبانيا.

وأضافت الصحيفة الإسبانية أن إدارة النادي أبلغت سيتين بأنه يحظى بثقتها كاملة رغم المشاكل التي يعاني منها الفريق.

وأشارت ”سبورت“ إلى أنه في النهاية تتحكم النتائج في كل شيء، ومن الممكن أن تتغير وجهة نظر الإدارة الكتالونية مستقبلًا.

وحاول ”سيتين“ فرض أسلوبه على الفريق خلال الأشهر الأولى لولايته، كما أنه يتصدر جدول ترتيب الليغا، ويمتلك فرصة جيدة بدوري أبطال أوروبا.

مشروع برشلونة

وذكرت الصحيفة الإسبانية في تقريرها، أن إدارة نادي برشلونة وضعت ملامح المشروع الرياضي المقبل بالفعل، ويمتلك القائمون عليه ثقة كبيرة في كيكي سيتين.

وشارك ”سيتين“ بآرائه في مناقشات حول الشكل المنتظر للفريق في المرحلة المقبلة.

ويبدو سيتين ملمًا بالأمور الإدارية المتعلقة بالرواتب والاحتياجات المالية للنادي، كما أن التصور الجديد سيجعل برشلونة فريقًا ذا نزعة هجومية أكبر.

وتعد قدرة ”سيتين“ على خلق الانسجام داخل غرف خلع الملابس للفريق إحدى أبرز النقاط التي تمنحه ثقة الإدارة الكتالونية.

ويتميز ”سيتين“ بقدرته على الحديث مع جميع اللاعبين بشكل منتظم، كما أنه قادر على اتخاذ قرارات صارمة في الوقت المناسب.