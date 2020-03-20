برشلونة يطالب لاعبيه مساعدته ماليا للتغلب على آثار فيروس كورونا

سيجتمع مجلس إدارة برشلونة عن بُعد في وقت لاحق اليوم الجمعة لإيجاد طرق للمساعدة في تقليل التأثير الاقتصادي لفيروس كورونا على النادي في ظل إيقاف الدوري الإسباني ودوري الأبطال في الوقت الحالي.

وقالت صحيفة ”ماركا“ الإسبانية إنه من المتوقع أن يخسر الفريق الكتالوني عدة ملايين وسيطلب مجلس إدارة النادي من أعضاء الفريق الأول بقيادة كيكي سيتين مساعدتهم ماليا.

وقد أنفق النادي الكتالوني ميزانية بلغت 61 مليون يورو هذا الموسم على التعاقدات الجديدة، بينما تم إنفاق 507 مليون يورو على أجور اللاعبين و135 مليونًا على سداد الديون.

ولا شك أن توقف الليغا ودوري أبطال أوروبا إلى ما لا نهاية أثر اقتصاديا على أندية أوروبا خاصة التي تدفع رواتب ضخمة للاعبين.

وتفكر العديد من البطولات المحلية الكبرى وبينها فرنسا وإيطاليا في تخفيض أجور اللاعبين لمواجهة تأثير توقف المسابقات المحلية في ظل دفع أجور لاعبيها.

وفي إيطاليا قال جابرييلي غرافينا رئيس الاتحاد الإيطالي إنه لا يستبعد تخفيض أجور اللاعبين إثر توقف المسابقات بسبب وباء كورونا.