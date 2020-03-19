برشلونة يتوقع انخفاض سعر لاوتارو مارتينيز جراء أزمة كورونا

يعتقد مسؤولو برشلونة أن سعر لاوتارو مارتينيز مهاجم إنتر ميلان سينخفض كثيرا بسبب تفشي فيروس كورونا في أوروبا عامة وإيطاليا خاصة.

وأمرت السلطات في إيطاليا الجيش بنقل الجثث من بلدة بشمال البلاد في قلب بؤرة تفشي فيروس كورونا حيث تعمل خدمات دفن الموتى بأكثر من طاقتها وذلك في الوقت الذي تتأهب الحكومة لتمديد إجراءات الإغلاق الطارئة بأنحاء البلاد.

وأظهرت تسجيلات مصورة التقطها سكان محليون في برغامو إلى شمال شرق ميلانو ونشرها موقع صحيفة ”إيكو دي برغامو“ المحلية رتلا طويلا من العربات العسكرية تمر بالشوارع بعد منتصف الليل وتنقل توابيت الموتى من مقبرة البلدة.

وذكرت صحيفة AS الإسبانية أنه أول 15 يوما من يوليو/تموز المقبل يصبح الشرط الجزائي في عقد مارتينيز المهاجم الأرجنتيني الشاب 111 مليون يورو.

ويضع برشلونة التعاقد مع مارتينيز على رأس أولوياته لأن النادي الكتالوني يرى أنه الخليفة الأمثل للويس سواريز لذلك يأمل النادي في خفض قيمة هذا المبلغ.

ومن الواضح أن المشكلة الأساسية في هذه الحالة اقتصادية لأنه على الرغم من أن هذه الصفقة ستكلف النادي أقل من استعادة نيمار إلا أن برشلونة يأمل في أن الأزمة الصحية في إيطاليا جراء فيروس كورونا والتي أثرت بشكل واضح على الأندية هناك وبينها إنتر ستؤدي لا محالة لتخفيض سعر المهاجم الأرجنتيني.

ونقلت الصحيفة الإسبانية عن مسؤولي برشلونة إن هذه الأزمة ستؤثر بشكل ضخم على عالم كرة القدم الذي يعيش في فقاعة تضخم “ في أسعار اللاعبين ينبغي“ أن تنتهي.

لذلك، في برشلونة يثقون في أنه يمكن تخفيض قيمة 11 مليون يورو على الرغم من أن النادي كان يدرس عدة صيغ لتقليل قيمة الصفقة بضم لاعبين مثل أرتورو فيدال لها.

ويتابع برشلونة بشكل مكثف مارتينيز منذ فترة طويلة سواء مع إنتر أو مع المنتخب الأرجنتيني الذي يلعب فيه إلى جوار القائد ليونيل ميسي الذي رشحه ليكون خليفة صديقه سواريز.