صحيفة: نادي برشلونة يتكبد خسائر فادحة نتيجة إيقاف النشاط الرياضي

ركزت صحيفة ”سبورت“ في تحليل لها على الوضعية الاقتصادية لنادي برشلونة في ظل توقف المنافسات الرياضية وحالة الطوارئ في إسبانيا، بسبب انتشار فيروس كورونا، مؤكدة أن النادي الكتالوني يتعرض لخسائر مالية.

وأغلق برشلونة متحفه ومتاجره، كما أن جميع التظاهرات التي ينظمها الفريق ألغيت بالإضافة لتوقف النشاط الرياضي وغياب إيرادات مالية؛ لأنه لا يستطيع بيع منتجاته ولا جني أموال من التظاهرات التي يحتضنها الملعب ولا بيع التذاكر.

وقدرت الصحيفة، خسائر برشلونة في حدود 60 مليون يورو في الوضعية الحالية، وهو مبلغ مهم يهدد الفريق بالدخول في خانة الأزمة وتجاوز الخطوط الحمراء.

ويعتبر برشلونة من الفرق التي تشكل أجور العاملين فيها نسبة كبيرة تقارب 70% من ميزانية النادي، هو مضطر لدفع كل الأجور في فترة التوقف الحالية.

ولا يعرف برشلونة موعد عودة المنافسات، ولا انتهاء فترة الحجر الصحي الحالي في إسبانيا ولا موعد عودة الحياة الطبيعية مما يعني أن خسائر الفريق ستستمر بالزيادة.

وأكدت الصحيفة، أن برشلونة يراهن على عودة المنافسات مجددا، وإنهاء الموسم في حزيران/ يونيو المقبل لتجاوز الوضعية الحالية والتي قد تدخل الفريق في أزمة مالية.

وأحدث برشلونة خلية أزمة عبر مجلسه الإداري والذي يجتمع تقريبا كل أسبوع، ويناقش الوضع الحالي، ويحاول أن يسير الوضع بشكل يومي ويضع عدة سيناريوهات وحلول لتجاوز الوضعية الحالية.

وفي وقت سابق أكد خافيير رئيس رابطة الليغا، أن الهدف هو إنهاء الموسم الحالي في الملعب، وقال في تصريحات نقلتها صحيفة ”ماركا“: ”الاجتماعات الأخيرة تؤكد أننا سنلعب الموسم حتى النهاية، وستكون هناك مواعيد مُعلنة“.