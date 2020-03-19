فيروس كورونا يهدد الكأس الدولية للأبطال الودية في الصيف وكلاسيكو لاس فيغاس

لم يقتصر تهديد فيروس كورونا على المسابقات والمنافسات المحلية والقارية والدولية التي تقام حاليا وفي الصيف القادم، بل أصبح يهدد أيضا الموسم الإعدادي للفرق الأوروبية الصيف القادم، وعلى رأس البطولات الودية المهددة الكأس الدولية للأبطال التي كانت تقام بين شرق آسيا والولايات المتحدة الأمريكية.

وما زال المنضمون ينتظرون تطورات الوضع الحالي في العالم والولايات المتحدة الأمريكية بسبب انتشار فيروس كورونا. وقال أحد المسؤولين في تصريحات نشرتها صحيفة ”آس“: ”ما زلنا نخطط لنسخة 2020 ونحاول التكيف مع البرمجة الجديدة لكرة القدم الأوروبية“.

وأضاف: ”علينا أن نراقب الوضع، لكن علينا أيضا أن نفهم أنها تتطور بشكل سريع، وفي كل الحالات ستكون السلامة والصحة من أولوياتنا“.

وتعتبر الكأس الدولية للأبطال في الولايات المتحدة الأمريكية وشرق آسيا فرصة للفرق للاستعداد للموسم الجديد، لكنها أيضا فرصة لجني بعض المكاسب المالية، حيث تربح الفرق الكبرى مبلغ 3 ملايين يورو عن كل لقاء تلعبه مع إمكانية الحصول على مبالغ أكبر بحسب قوة اللقاءات.

وفي النسخة القادمة كان من المفترض أن يلعب ريال مدريد وبرشلونة كلاسيكو في لاس فيغاس ويحصل كل فريق على مبلغ 9 ملايين يورو، لكن الظاهر بحسب الظروف الحالية أن اللقاء لن يجرى بسبب فيروس كورونا.

وبحسب صحيفة ”آس“ فإن الموسم الإعدادي لريال مدريد مطروح فوق طاولة الإدارة، حيث من المحتمل أن يكون في إسبانيا وفي المدينة الرياضية للفريق، مع لقاءات ودية في سانتياغو بيرنابيو.

وحصل ريال مدريد في صيف 2019 على مبلغ 12 مليون يورو مكاسب مالية صافية من جولته الأمريكية، وهو مبلغ سيفقده في الصيف القادم في حال إلغاء الكأس الدولية للأبطال.