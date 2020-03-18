تدهور مفاجئ في الحالة الصحية لرئيس ريال مدريد السابق المصاب بكورونا

تدهورت الحالة الصحية للرئيس السابق لريال مدريد ”لورنزو سانز“ الذي دخل المستشفى في مدريد بسبب إصابته بفيروس كورونا المستجد فجأة بعد ظهر اليوم عندما عانى من الفشل الكلوي قبل دخوله للمستشفى فضلًا عن معاناته من ارتفاع ضغط الدم مما أدى إلى تفاقم حالته الصحية.

وقالت صحيفة ”AS“ الإسبانية إن نجل الرئيس السابق لريال مدريد كتب عبر حسابه على تويتر:“لقد تحدثنا للتو إلى الطبيب والأخبار ليست جيدة، وبصرف النظر عن فشل الجهاز التنفسي، فإنه يعاني من فشل كلوي بسبب عدوى خطيرة، ويجب أن ننتظر 24 ساعة، ولكن بسبب تقدمه في العمر بات الأمر معقدًا للغاية، والأسوأ أننا لسنا قادرين على أن نكون إلى جواره“.

وأشار نجل رئيس ريال مدريد السابق إلى أن والده البالغ من العمر 76 عامًا ”اتبع البروتوكول المتبع“ في مواجهة احتمال انتشار المرض.

وأوضح نجل سانز:“أمضى عدة أيام في المنزل، لأنه كان يعاني من الحمى، ولكن كان من المتوقع ظهور المزيد من الأعراض وقررنا نقله إلى المستشفى، أمس، حيث اكتشف الأطباء إصابته بالالتهاب الرئوي“.

وشكر نجل سانز كل من تمنى الشفاء لوالده، سواء من مشجعي ريال مدريد أو من لاعبين من خارج ريال مدريد، وجهود جميع العاملين في مستشفى خيمينيز دياز في مدريد.