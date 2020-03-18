ريال مدريد يدرس إعارة أسينسيو بعد تلقيه عرضا رسميا من أحد أندية الدوري الإسباني

قال موقع ”ديفنسا سنترال“ إن نادي ريال مدريد تلقى عرضا رسميا من نادي ريال مايوركا لاستعارة ماركو أسينسيو، نجم وسط الميرينغي في الموسم المقبل.

وتعرض أسينسيو لإصابة بقطع في الرباط الصليبي للركبة مطلع الموسم الجاري، ما تسبب في ابتعاده عن صفوف النادي الملكي طوال مباريات هذا الموسم، وعاد مؤخرا لأداء التدريبات العلاجية والتأهيلية تمهيدا لعودته إلى الملاعب.

وأكد الموقع، في تقرير نشره اليوم الأربعاء، أن إدارة ريال مدريد تلقت بالفعل عرضا من مايوركا لضم أسينسيو لمدة موسم واحد فقط على سبيل الإعارة، وأن مسؤولي الميرينغي يدرسون بالفعل الموافقة على هذا العرض.

وتابع ”أكدت مصادر مطلعة داخل ريال مدريد أن الفرنسي زين الدين زيدان مدرب الفريق لا يريد التفريط في أسينسيو، ولكنه يرى أن إعارته إلى ريال مايوركا يمكن أن تفيد اللاعب على الصعيد الفني والبدني خلال الموسم المقبل، خاصة أنه في حاجة إلى وقت طويل لاستعادة مستواه، ويمكن أن يكون تعافيه بطيئا إلى حد ما، قبل أن يعود إلى سابق تألقه“.

ومضى الموقع المقرب من إدارة ريال مدريد يقول: ”يوجد العديد من اللاعبين في مركز أسينسيو، وعلى رأسهم البلجيكي إدين هازارد، والبرازيلي فينيسيوس جونيور، وبالتالي فإنه سيكون من الصعب على أسينسيو العثور على فرصة للعب في التشكيل الأساسي للفريق، خاصة أنه سيكون عائدا من إصابة طويلة“.

وأشار ”ديفنسا سنترال“ إلى أن زيدان والجهاز الفني وإدارة ريال مدريد سيقومون بتحليل أداء أسينسيو فور بدء عودته إلى التدريبات والمباريات بصورة طبيعية قبل اتخاذ القرار النهائي بشأنه في الموسم الجديد، سواء بالاستمرار مع الفريق أو الموافقة على عرض ريال مايوركا لاستعارته.