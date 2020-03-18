تقرير: ريال مدريد يضع 3 خيارات لحسم موقف أشرف حكيمي

يتعين على نادي ريال مدريد الإسباني حسم موقف لاعبه المغربي الدولي أشرف حكيمي خلال الأشهر القليلة المقبلة، بعد نهاية إعارته لنهاية الموسم الجاري.

وكان ريال مدريد أعار حكيمي إلى نادي بروسيا دورتموند الألماني لمدة موسمين تنتهي في الـ30 من يونيو 2020، كما أن عقد نجم أسود الأطلس ينتهي في يونيو 2021، وبالتالي فإن الخيارات المتاحة أمام النادي الملكي في التعامل مع حكيمي ستكون محدودة للغاية.

وحسب صحيفة ”آس“ الإسبانية، فإن تألق أشرف حكيمي، البالغ من العمر 21 عاما، مع دورتموند، أثبت أن قرار إعارته كان إيجابيا للغاية، في ظل التطور الكبير الذي شهده مستوى اللاعب الشاب، إلا أن تألق حكيمي سيضع مسؤولي النادي الملكي تحت ضغوط كبيرة خلال الفترة المقبلة لحسم موقفه.

وقالت الصحيفة، في تقرير نشرته اليوم الأربعاء: ”لعب حكيمي 65 مباراة مع دورتموند، بإجمالي 5249 دقيقة حتى الآن، وأحرز 10 أهداف وصنع 17 هدفا آخرين، وأصبح أحد العناصر الأساسية في تشكيلة الفريق الألماني، وبالتالي فإنه لا يريد العودة إلى ريال مدريد كي يكون حبيسا لمقاعد البدلاء“.

وأضافت: ”ستكون هناك منافسة شرسة بين حكيمي والظهير الأيمن الأساسي لريال مدريد داني كارفاخال، وبالتالي فإن حكيمي الذي أكد من قبل رغبته في العودة إلى صفوف الميرينغي، لن يرضى بالتواجد بديلا بصورة مستمرة، وأشار -أيضا- إلى أنه في حال عدم تحقيق حلمه باللعب في الريال فإنه سيبحث عن النجاح في وجهة أخرى“.

وأشارت ”آس“ المدريدية إلى أن إدارة بروسيا دورتموند ترغب في تمديد عقد إعارة حكيمي أو التعاقد معه بصورة نهائية، إلا أن وجود اهتمام من أندية أوروبية كبيرة في إنجلترا وإيطاليا من شأنه أن يعرقل رغبة ”أسود الفستفالين“.

وتابعت: ”ستكون هناك مفاوضات بين إدارة ريال مدريد وأشرف حكيمي لحسم الموقف، مع وجود 3 خيارات، الأول أن يقتنع حكيمي برغبة المدرب زين الدين زيدان في وجوده برفقة الفريق، وأنه سيكون أحد العناصر المهمة حتى في وجود كارفاخال، الثاني أن يوقّع اللاعب عقدا جديدا مع الريال، ثم يعار مرة أخرى، والثالث أن يرحل حكيمي إلى وجهة جديدة ويستفيد النادي الملكي من مقابل بيعه، مع وضع بند في عقده يسمح باستعادته عن طريق حق الشراء“.