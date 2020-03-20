ريال مدريد يقرر الإبقاء على زيدان حتى لو خسر البطولات كافة

أجبرت أزمة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) قيادة ريال مدريد على اتخاذ قرارات بشأن التخطيط للموسم المقبل لتفادي ما يمكن أن يؤثر على الموسم الجديد، وأبرز هذه القرارات الإبقاء على الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني للفريق مهما كانت النتائج في الليغا ودوري أبطال أوروبا.

وخسر ريال مدريد على أرضه بهدفين مقابل هدف أمام مانشستر سيتي الإنجليزي في ذهاب دور الستة عشر لدوري أبطال أوروبا، قبل أن تتوقف المسابقة إلى أجل غير مسمى، كما تراجع النادي للمركز الثاني في الليغا خلف برشلونة بعدما كان متصدرا.

وقالت صحيفة AS الإسبانية إنه بغض النظر عما يحدث خلال ما يتبقى من الموسم الحالي بعد استئنافه أو حتى عدم استكمال الموسم سواء في الليغا أو دوري الأبطال، سيكون زيدان مدربًا للفريق الملكي الموسم المقبل 2020-2021.

وكان التفكير المبدئي لإدارة النادي الانتظار لنهاية الموسم وإجراء تقييم وفقًا لنتائج الفريق في البطولات خلال الموسم مثلما حدث في المواسم السابقة.

وكان من المرجح الإبقاء على زيدان في حال فوزه بالدوري حتى نهاية عقده الذي ينتهي في عام 2022، لكن الفشل المزدوج في الدوري ودوري الأبطال كان سيفتح الباب أمام مجموعة من البدائل التي بدأت الإدارة بالفعل في التفكير فيها، ومنها ماوريسيو بوكيتينيو المدير الفني السابق لتوتنهام هوتسبير.

أضرار كورونا

لكن العواقب المحزنة لفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، الذي وضع الفريق بالكامل في الحجر الصحي بسبب إصابة أحد لاعبي النادي في كرة السلة، أعاد النظر في كل القرارات.

وسيستمر زيدان في منصبه حتى لو تم استئناف المسابقات ولم يتمكن مدريد من الفوز سواء بالدوري أو دوري الأبطال، وهو سيناريو لم يتم التفكير فيه؛ لأن هناك ثقة في استعادة فارق النقاط مع برشلونة خلال 11 جولة متبقية من الليغا.

وبالفعل، يعمل زيدان وفريقه التدريبي على التخطيط للموسم المقبل، على الرغم من عدم اليقين من موعد ختام الموسم الحالي وبداية المقبل بعد تعليق كافة المسابقات بسبب فيروس كورونا.

ويفكر زيدان وفريقه المعاون بالفعل في إمكانية رحيل جيمس رودريغيز وألفارو أودريوزول وإبراهيم دياز ولوكا يوفيتش والمهاجم ماريانو دياز وغاريث بيل، فضلا عن عودة بعض اللاعبين المعارين وبينهم الحارس لوين والمغربي أشرف حكيمي وأوسكار رودريغيز وداني سيبايوس وكوبو وبورخا مايورال.

ولا شك أن توقف الليغا حاليا سيسمح لزيدان بالتفكير دون التسرع في كافة هذه القرارات؛ ليحدد الراحلين عن سانتياغو برنابيو والعائدين من الإعارة خارج النادي.