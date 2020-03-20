تطور جديد بشأن سعي ريال مدريد للتعاقد مع كيليان مبابي

تتواصل التقارير التي تتحدث عن رغبة ريال مدريد الإسباني في التعاقد مع النجم الفرنسي الشاب كيليان مبابي موهبة باريس سان جيرمان، في مقابل سعي النادي الفرنسي لتجديد عقد اللاعب.

وقالت صحيفة ”ماركا“ إن العرض الفلكي المقدم من إدارة باريس سان جيرمان لتجديد عقد مبابي، إذا نجح في الإبقاء على اللاعب، فإنه سيكون من المستحيل على ريال مدريد، ضم اللاعب في السنوات الخمس المقبلة.

وذكرت تقارير أن باريس سان جيرمان عرض راتبا سنويا صافيا بقيمة 60 مليون يورو بالإضافة إلى مكافآت لإقناع مبابي بتمديد عقده ورفض ريال مدريد.

وينتهي عقد مبابي مع باريس سان جيرمان في يونيو 2022، علما أنه انضم للنادي صيف العام 2017 من موناكو.

وحال لم يجدد مبابي عقده مع باريس سان جيرمان فإن ريال مدريد قد يجد الفرصة المناسبة للتعاقد مع اللاعبين صيف 2021، حيث يبقى حينها عام على نهاية العقد، وهو ما يعني أن باريس سان جيرمان سيكون مجبرا على بيع الشاب.

وسجل مبابي 30 هدفا، وصنع 17، في 33 مباراة مع باريس سان جيرمان في جميع المسابقات، ليصل إلى تسجيل 90 هدفا، وصناعة 49، في 120 مباراة مع باريس سان جيرمان، علما أنه سجل 27 هدفا وصنع 16 في 60 مباراة مع موناكو.