نيمار يتجاهل باريس سان جيرمان ويرفض سيناريو الماضي

كشفت تقارير صحفية موقف البرازيلي نيمار دا سيلفا من العرض الذي تلقاه من ناديه باريس سان جيرمان الفرنسي لتجديد عقده.

وقال موقع ”Le10sport“ الفرنسي إن إدارة باريس سان جيرمان عرضت بشكل رسمي تجديد عقده مع النادي الفرنسي، إلا أنها لم تتلق أي رد من النجم البرازيلي حتى الآن.

وأشار الموقع، في تقرير نشره اليوم الجمعة، إلى أن نيمار الذي يقضي فترة التوقف الرياضي والكروي حاليا في البرازيل، لم يرد على العرض الذي تلقاه من مواطنه ليوناردو، المدير الرياضي في باريس سان جيرمان، حيث لا يريد قائد السيليساو السابق الارتباط بأي اتفاق حتى نهاية الموسم الجاري.

وأكد التقرير أن نيمار يرفض تماما تكرار ما حدث في نهاية الموسم الماضي، بعد فشل عودته إلى نادي برشلونة الإسباني في اللحظات الأخيرة من سوق الانتقالات الصيفية، حيث يرغب أن تكون الأمور واضحة منذ البداية، من حيث البقاء مع باريس سان جيرمان أو الرحيل إلى البارسا.

وتابع ”Le10sport“ بقوله: ”يريد نيمار الانتظار لما ستسفر عنه نتائج باريس سان جيرمان في مسابقة دوري أبطال أوروبا، خاصة بعد أن نجح الفريق في تجاوز عقبة بروسيا دورتموند الألماني في دور الـ16، الذي كان يمثل عقدة للفريق في المواسم الثلاث الماضية، حيث ودّع البطولة من هذا الدور على يد برشلونة وريال مدريد ومانشستر يونايتد، على التوالي“.

وبحسب الموقع، فإن نيمار يرى أن تتويج باريس سان جيرمان بدوري أبطال أوروبا يمكن أن يمثل دافعا قويا نحو فوزه بلقب أفضل لاعب في العالم، وذلك للمرة الأولى في تاريخه.

ومضى يقول: ”نيمار لم ينس برشلونة، ولا يزال يريد العودة إلى كامب نو، ويعلم جيدا أن موقف باريس سان جيرمان لن يكون بنفس الصلابة التي كان عليها في الصيف الماضي من مسألة بيعه، خاصة أنه يحتاج إلى أموال كي يستطيع تمويل صفقات جديدة“.

وانتقل نيمار إلى باريس سان جيرمان في صيف 2017 مقابل فسخ عقده مع برشلونة مقابل 222 مليون يورو.