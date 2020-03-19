رئيس رابطة الدوري الإسباني يطالب الأندية بالعودة للتدريبات في أقرب وقت ممكن

طالب خافيير تيباس رئيس رابطة الدوري الإسباني لكرة القدم (الليغا) الأندية ببذل أقصى جهدها للعودة للتدريب في أقرب وقت ممكن؛ استعدادا لاستئناف الموسم.

وقال تيباس لصحيفة ”ماركا“ الإسبانية، أمس الأربعاء، إن الموسم قد يمكن استئنافه منتصف مايو/أيار المقبل في كافة المسابقات الأوروبية، وفقا لتطورات فيروس كورونا.

واجتمع تيباس مع الأندية المشاركة في الليغا لدراسة وضع البطولة في ظل قرارات الاتحاد الأوروبي (اليويفا) والدولي (الفيفا) مؤخرا، وأبلغهم بالحاجة إلى إنهاء المسابقة سواء لأسباب اقتصادية أو رياضية.

وطلب رئيس الليغا من الأندية بذل جهدها للعودة إلى التدريب في أقرب وقت ممكن، مع احترام جميع بروتوكولات السلامة لتجنب أي موقف خطير، ولكن في الوقت ذاته حثهم على الاستعداد للعودة للمنافسات في أقرب وقت ممكن.

وأشار تيباس إلى أن الليغا ستقدم المشورة الطبية للأندية خلال الأيام المقبلة حتى تتمكن من متابعتها وتطبيقها عند العودة للتدريبات اليومية.

ويهدف تيباس من إعداد الأندية للعودة للمنافسات بشكل طبيعي هو تجنب التأخير في استكمال 11 جولة متبقية من المسابقة.

وشدد على أن كافة الأطراف لن تعود إلى الحالة الطبيعية إلا بعد انتهاء حالة الطوارئ التي أعلنتها الحكومة الإسبانية في البلاد.

وتشير التقارير إلى أن إسبانيا لن تعود إلى طبيعتها قبل الأسبوع الثالث من أبريل/نيسان المقبل، وبالتالي فالتاريخ الأكثر تفاؤلا لعودة الليغا يمكن أن يكون 23 أبريل/نيسان، وذلك يتوقف على استئناف الحياة الطبيعية في جميع مدن إسبانيا، لكن الواقع يشير إلى أن استئناف الدوري من المرجح أن يكون في الأسبوع الأول من مايو/أيار المقبل.