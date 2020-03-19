أخبار ريال مدريد وبرشلونة ويوفنتوس: صراع ثلاثي على ساني.. ورايولا يزيد غموض مستقبل بوغبا

ازداد الغموض حول مستقبل النجم الفرنسي بول بوغبا لاعب وسط فريق مانشستر يونايتد الإنجليزي، مع أنباء وجود عروض ضخمة لرحيل لاعب الوسط الإيطالي في الموسم المقبل.

وتستعرض ”إرم نيوز“ في التقرير التالي أخبار الأندية الأوروبية الكبرى على رأسها ريال مدريد وبرشلونة ويوفنتوس:

صراع ثلاثي على صفقة نجم مانشستر سيتي

يدور صراع ثلاثي شرس على صفقة الألماني ليروي ساني نجم مانشستر سيتي الإنجليزي أحد أبرز نجوم فريقه، بعد قرار الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) حرمان السيتي من خوض البطولات القارية لمدة عامين.

وكشف تقرير نشرته صحيفة (سبورت بيلد) الألمانية، اليوم الخميس، عن صراع ثلاثي أطرافه بايرن ميونيخ الألماني وريال مدريد وبرشلونة عملاقا الدوري الإسباني؛ للفوز بخدمات اللاعب الموهوب.

ويرتبط ساني بعقد رسمي مع مانشستر سيتي يمتد حتى صيف 2021، ودخل البارسا وريال مدريد في مفاوضات للتعاقد مع اللاعب الألماني خلال الموسم الجديد.

وطلب المدرب الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني لفريق ريال مدريد التعاقد مع ساني لتدعيم مركز الجناح الهجومي، كما أبدى مسؤولو برشلونة رغبتهم في ضم اللاعب، بينما يأمل بايرن ميونيخ التعاقد معه.

في المقابل، أثار ماركو أسينسيو لاعب فريق ريال مدريد غضب الجهاز الطبي لناديه بحسب صحيفة (موندو ديبورتيفو) الإسبانية؛ بسبب مقطع فيديو نشره في الساعات الماضية وهو يجري عملية التأهيل في حديقة منزله، وهو ما أثار مخاوف الجهاز الطبي من تعرضه لانتكاسة بعد تعرضه لإصابة بقطع في الرباط الصليبي.

رايولا يزيد غموض مستقبل بوغبا

زاد مينو رايولا مدير أعمال اللاعب الفرنسي بول بوغبا نجم وسط مانشستر يونايتد الإنجليزي الغموض حول مستقبل الأخير، خاصة أن اللاعب تلقى عروضا ضخمة في الموسم المقبل.

وقال رايولا في حواره مع صحيفة (ماركا) الإسبانية: إن بوغبا لديه عروض وكان محل اهتمام أندية أوروبية كبرى، ولكن في إنجلترا لديهم حساسية مفرطة بخصوص مستقبل اللاعب في المرحلة القادمة.

وأشار رايولا إلى أنه لا يمكن توقع ما يحدث في المستقبل، كما أنه ألمح لرغبته في إتمام صفقة كبرى لريال مدريد في الصيف المقبل.

وأغلق رايولا الباب أمام رحيل النجم النرويجي إيرلينج هالاند في الموسم الجديد عن فريقه بروسيا دورتموند الألماني، بعد أن تلقى عروضاً شفوية واهتماماً من جانب يوفنتوس الإيطالي.

وكشفت صحيفة (ذا صن) البريطانية عن توتر العلاقة بين بوغبا وإدارة مانشستر يونايتد وهو ما ينذر بقرب رحيل اللاعب الفرنسي في الموسم الجديد، خاصة في ظل تصريحات مدير أعماله مينو رايولا المتتالية حول مستقبل اللاعب.

وأكدت الصحيفة أن مانشستر يونايتد سيوافق على رحيل بوجبا حال حصوله على عرض يبلغ 100 مليون جنيه إسترليني في الصيف المقبل.

مانشستر يونايتد يهدد صفقة برشلونة المنتظرة

أصبح مستقبل اللاعب الجابوني بيير إيمريك أوباميانغ نجم آرسنال الإنجليزي حائراً بين الاستمرار في الدوري الإنجليزي أو الرحيل إلى برشلونة الإسباني.

واستقر أوباميانج على مغادرة فريقه آرسنال لرغبته في تحقيق البطولات خلال المرحلة القادمة، كما أنه تلقى مفاوضات من جانب برشلونة لضمه، ولكنه تلقى عرضاً آخر من الدوري الإنجليزي أربك حساباته من جانب مانشستر يونايتد للحصول على خدماته في الموسم المقبل.

وكشفت صحيفة (ذا صن) البريطانية أن أوباميانغ تلقى عرضاً من مانشستر يونايتد بناء على طلب المدرب النرويجي أولي سولسكاير المدير الفني للمانيو؛ لتدعيم هجوم الفريق الأحمر خلال الموسم المقبل.

تشيلسي يستهدف نجم يوفنتوس

دخل نادي تشيلسي الإنجليزي في مفاوضات لضم ميراليم بيانيتش نجم وسط يوفنتوس الإيطالي للفوز بخدماته في الموسم الجديد.

وأبدى تشيلسي رغبته في الفوز بخدمات اللاعب الموهوب، وفقاً لتقارير صحفية إنجليزية في ظل احتمالات إلغاء الموسم الكروي في إيطاليا.