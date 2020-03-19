برشلونة يدفع عربون جوهرة ساوباولو‎

قام نادي برشلونة الإسباني بدفع ما يقرب من مليون يورو كمقدم للتعاقد مع غوستافو مايا ”19 عاما“ مهاجم نادي ساوبالو البرازيلي.

وكشفت صحيفة ”سبورت“ الكتالونية تفاصيل الصفقة، حيث قالت: إن برشلونة دفع مليون يورو، اليوم الخميس، كمقدم للتعاقد مع غوستافو.

ويتعين على برشلونة دفع 3.5 مليون يورو أخرى قبل 30 يونيو، للحصول على خدمات المهاجم البرازيلي الشاب، حيث يرتبط غوستافو بعقد مع ساوباولو حتى يونيو 2022.

وأشارت الصحيفة إلى أن برشلونة كان يراقب المهاجم صاحب الـ19 عامًا منذ عامين، بعد أن تألق في النسخة الأخيرة من كأس ساو باولو جونيورز.

ويلعب المهاجم الشاب بقدمه اليمنى، ويتميز بالسرعة والمهارة والدقة في إنهاء الهجمات على المرمى، وإحراز الأهداف بسلاسة.

ووفقًا للصحيفة الكتالونية، فإن مهاراته المتنوعة في الهجوم تسمح له باللعب في المراكز الثلاثة في المقدمة، إلا أن أداءه يكون للأفضل عندما يلعب كجناح.