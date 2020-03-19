نادي برشلونة يضع اللمسات الأخيرة على انتقال إيفان راكيتيتش إلى هذا النادي

بات رحيل الدولي الكرواتي إيفان راكيتيتش عن صفوف فريقه الحالي برشلونة الإسباني مؤكدًا.

ويتبقى في عقد راكيتيتش مع البلوغرانا موسم واحد فقط، وهو ما يدفع إدارة النادي الكتالوني للموافقة على رحيله في الميركاتو الصيفي المقبل.

العودة إلى إشبيلية

وقالت صحيفة ”ديلي ميل“ البريطانية نقلًا عن تقارير إسبانية، إن مسؤولي برشلونة تلقوا اتصالات جادة من إشبيلية في الأيام الماضية، بخصوص عودة راكيتيتش إلى فريقه السابق.

ويبحث اللاعب الكرواتي الرحيل عن برشلونة بسبب وضعيته السيئة التي يعيشها خلال الموسم الحالي، بعد ابتعاده عن التشكيلة الأساسية في فترات عدة.

وأشارت الصحيفة إلى أن برشلونة يحتاج لتوفير موارد مالية، استعدادًا لدخول سوق الانتقالات الصيفية المقبلة.

ويفضل راكيتيتش العودة إلى إشبيلية الذي يرتبط به، عاطفيًا حيث لعب معه 3 مواسم ونصف الموسم، من أن ينتقل إلى برشلونة صيف العام 2014.

مفاوضات جادة

وفي السياق ذاته أكدت صحيفة ”أس“ الإسبانية، أن برشلونة اجتمع مع ممثلي راكيتيتش، للتنسيق بين الجانبين حول رحيله بعد حدوث اتفاق أولي مع إشبيلية بعد المفاوضات الجادة بين الطرفين.

ويأمل النادي الكتالوني بتجنب رحيل راكيتيتش مجانًا في يناير المقبل، حال فشل صفقة انضمامه لإشبيلية.

وكان اللاعب الكرواتي قد رفض عرضًا في يناير الماضي للانتقال إلى يوفنتوس الإيطالي، حيث قدم يوفنتوس عرضًا يصل إلى 39 مليون جنيه إسترليني للفوز بخدمات لاعب الوسط المخضرم، إلا أن الصفقة لم تكتمل.