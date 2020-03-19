أول تعليق من لوكا يوفيتش بعد خرقه الحجر الصحي

اعتذر الصربي لوكا يوفيتش عن خرقه الحجر الصحي وسفره إلى صربيا المفروض على لاعبي ريال مدريد وكذلك المفروض في بلاده التي سافر لها لحضور عيد ميلاد صديقته.

وأشارت تقارير صحفية إسبانية إلى أن الشرطة الصربية اعتقلت لوكا يوفيتش مهاجم ريال مدريد بسبب خرقه الحجر الصحي المفروض في البلاد.

وقال المهاجم الصربي البالغ من العمر 22 عامًا:“أعتذر لجميع الناس إذا كنت قد عرضتهم للخطر بطريقة ما، وأتمنى أن نتمكن معًا من التغلب على كل هذا، ادعموا صربيا ودعونا نبقى معًا“.

وأضاف يوفيتش لصحيفة ”بيليتش“ الصربية ”في إسبانيا:“سُمح لي بالانتقال إلى صيدلية وسوبر ماركت حتى أحصل على المواد التي أحتاجها، وهذا ليس هو الحال هنا في صربيا“.

وذكرت صحيفة ”ماركا“ الإسبانية أن ريال مدريد في عزل ذاتي لمدة 14 يومًا بعد أن أثبتت إصابة لاعب كرة السلة تري تومبكينز بفيروس كورونا، يوم الخميس الماضي.

ووفقًا لصحيفة ”بيليتش“، سافر يوفيتش إلى بلغراد للاحتفال بعيد ميلاد صديقته لكنه سيتعرض لعقوبة كبيرة من النادي الملكي لعدم التزامه بقواعد الحجر الصحي الخاصة به.

وكانت رئيسة وزراء صربيا، آنا برنابيتش من أوائل الأشخاص الذين انتقدوا تصرف يوفيتش قائلة:“لقد شاهدتم جميعًا أمثلة لاعبي كرة القدم لدينا، الذين يأتون من الخارج، لديهم عقود بالملايين ويأتون إلى هنا، ويتجاهلون العزلة الذاتية، وهذا ما يجب على سلطة البلاد دراسته“.

وقال وكيل أعمال يوفيتش لصحيفة ”أس“، إن اللاعب حصل على موافقة طبيب النادي بعد ظهور نتيجة اختباره للفيروس سلبية وحصل على موافقة النادي بالرحيل إلى صربيا، اليوم الخميس، و قد فعل ذلك قبل أن تقرر الحكومة الحجر الصحي في صربيا“.

وتوقف الدوري الإسباني بسبب تفشي فيروس كورونا ليتسبب بضرر ضخم لجدول الأحداث الرياضية العالمية، وتم تعليق مباريات بطولات الدوري الكبرى في أوروبا، بينما تأجلت بطولة أوروبا 2020 إلى العام المقبل.

وأصاب فيروس كورونا ما يزيد على 212 ألف شخص وأودى بحياة أكثر من 8700 في 164 دولة.