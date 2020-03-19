عقوبات منتظرة وانتقادات شديدة لمهاجم ريال مدريد بعد خرق الحجر الصحي

تنتظر المهاجم الصربي لوكا يوفيتش لاعب ريال مدريد عقوبات بسبب خرقه الحجر الصحي الذي فرضه ريال مدريد على لاعبيه بعد اكتشاف حالة إيجابية لفيروس كورونا للاعب في فريق كرة السلة.

وسافر لوكا يوفيتش لبلغراد العاصمة الصربية للاحتفال بعيد ميلاد صديقته، خارقا الحجر الصحي الذي فرضه ريال مدريد على لاعبيه وهو ما عرّضه لانتقادات كبيرة في صربيا من طرف وسائل الإعلام ومسؤولين بينهم وزير الداخلية الصربي.

وقال نيبوشا ستيفانوفيتش وزير الداخلية الصربي: ”حررنا تقارير إجرامية ضد عدة رياضيين مشهورين وسيكونون أمام المحكمة حين تقرر ذلك“.

ولم يكن يوفيتش الوحيد الذي عاد لبلاده خارقا الحجر الصحي المفروض من الأندية، فعدة لاعبين صرب عادوا، رغم أنهم يتواجدون في بلدان انتشر فيها فيروس كورونا المستجد.

وقال الوزير الأول الصربي منتقدا سلوك يوفيتش ونجوم الرياضة: ”لدينا نماذج سلبية من طرف نجومنا الذين يملكون ملايين المتابعين، خرقوا الحجر الصحي وعادوا للبلاد“.

ومن المحتمل أن يتعرض لوكا يوفيتش لعقوبة أيضا من ريال مدريد الذي طلب من لاعبيه التزام الحجر الصحي في المنزل واتباع التعليمات الطبية.

ويقدر أنه عاد نحو 45 ألف شخص لصربيا، تجاهل الكثير منهم أوامر العزل الصحي، لتجنب انتشار فيروس كورونا.

وكتبت صحيفة ”إينفورمر“ الصربية ”لوكا قام بعمل أحمق، ترك مدريد والحجر الصحي ورغم كل التحذيرات عاد إلى صربيا، لا مزيد من الركض في الأنحاء بعد اتهامه بتهم جنائية“.

من جهتها كتبت صحيفة ”كورير“ ”يا فتى! هل تريد أن تقتلنا جميعا؟“.

وفرضت السلطات الصربية حظر تجول على مدار الساعة لكبار السن، وفرضت حظرا شاملا على التنقل بين الساعة 20:00 حتى 05:00 صباحا.