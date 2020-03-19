خافيير تيباس يحدد موعد استئناف الدوري الإسباني

أكد خافيير تيباس رئيس رابطة الدوري الإسباني، أنه يأمل في عودة المنافسات بداية من الـ 14 من أيار/ مايو المقبل ويرغب في إنهاء الموسم في الـ 30 من حزيران / يونيو المقبل حسب قرار الاتحاد الأوروبي لكرة القدم.

وقال تيباس في برنامج إذاعي :“ نشتغل حول تاريخ عودة الدوري بداية من الـ 14 من مايو وهذا يعطينا الفرصة لإنهائه في الـ 30 من يونيو المقبل ”.

وأكد رئيس رابطة الدوري الإسباني صعوبة الاستمرار في اللعب حتى تموز / يوليوز المقبل بسبب عقود اللاعبين المنتهية وقال :“ هناك صعوبة للعب في يوليو، لكون 130 لاعبا تنتهي عقودهم في نهاية يونيو ورغم كوننا سنحاول تمديدها .“

وتحدث تيباس عن الوضعية الصحية للاعبين قبل عودة الدوري الإسباني وقال :“ أتمنى حين عودة المنافسة أن لا يكون أي لاعب مصابا بفيروس كورونا ونحن حاليا نهيئ الحجر الصحي لكل حالة.“

وأضاف متحدثا حول إمكانية اللعب دون جمهور :“ إن رأت وزارة الصحة أن علينا اللعب دون جمهور سنفعل ذلك“.

وأكد خافيير تيباس أن تأخر نهاية الدوري الإسباني هذا الموسم لن يغير من جدولة الموسم المقبل وقال :“ لا أتصور تغييرا في برنامج موسم 2020-2021 وإن كان علي أن أذهب لاجتماع في الموضوع مع الاتحاد الإسباني سأفعل ذلك .“

ورد تيباس على انتقادات لويس روبياليس رئيس الاتحاد الإسباني لكرة القدم بشأن فحوصات فيروس كورونا وقال :“ طلبنا اختبارات فيروس كورونا قبل حالة الطوارئ، ومجموعة من الفرق لم تقم بها ولم تتسلمها لكون لا أحد من أعضائها كان يملك أعراض الفيروس“.

وأكد رئيس رابطة الدوري الإسباني أن بعض لقاءات دوري أبطال أوروبا قد تجرى في نهاية الأسبوع وقال :“ ستكون هناك إمكانية لإجراء لقاءات دوري أبطال أوروبا في نهاية الأسبوع.“

وتحدث تيباس عن إصابة موظفين في رابطة الدوري الإسباني بفيروس كورونا كما طالب الاتحاد الإسباني بالتخلي عن فكرة لعب نهائي كأس ملك إسبانيا في نهاية الأسبوع لفتح المجال لإكمال لقاءات الدوري الإسباني.

وقال رئيس رابطة الدوري الإسباني :“ إنها فترة معقدة سيحاول أن يلعب نهائي كأس الملك في نهاية الأسبوع وهو ما أعتبره غير ممكن على الاتحاد الإسباني أن يتراجع عن الفكرة“.