كيكي سيتين يفاجئ إدارة نادي برشلونة بقراره بشأن كوتينيو.. وتشيلسي يدخل السباق

كشفت تقارير صحفية تطورات مثيرة في موقف البرازيلي الدولي فيليبي كوتينيو، نجم نادي برشلونة الإسباني، المعار حاليا إلى نادي بايرن ميونخ الألماني لمدة عام.

ويلعب كوتينيو في صفوف بايرن ميونخ على سبيل الإعارة لمدة موسم واحد، ويملك البايرن خيار شراء اللاعب بصورة نهائية مقابل 120 مليون يورو، إلا أنه من غير المتوقع أن يقوم العملاق البافاري بتفعيل بند الشراء بهذا المقابل.

من جانبها، قالت صحيفة ”سبورت“ الإسبانية، إن كيكي سيتين، مدرب برشلونة، لا يمانع على الإطلاق في عودة كوتينيو إلى صفوف البلوغرانا خلال الموسم المقبل.

وأشارت الصحيفة الكتالونية، في تقرير نشرته اليوم الأربعاء، إلى أن سيتين يرى أن كوتينيو سيكون مفيدا في برشلونة وفقا للخطة الجديدة التي يلعب بها المدرب.

وأكد التقرير أن سيتين أشاد كثيرا بإمكانات كوتينيو، وقدرته على الربط بين الخطين الدفاعي والهجومي في وسط الملعب، لأن لديه إمكانات مميزة للغاية في صناعة اللعب، ويرى أنه يملك مقومات قائد برشلونة السابق أندريس إنييستا.

وانضم كوتينيو إلى برشلونة في يناير 2018، مقابل 160 مليون يورو، من نادي ليفربول الإنجليزي، ليكون اللاعب الأغلى على الإطلاق في تاريخ البلوغرانا، لكنه لم ينجح في إثبات وجوده برفقة زملائه في الفريق، ما دفع إدارة النادي إلى إعارته لبايرن ميونخ مطلع الموسم الجاري.

وعلى الصعيد الاقتصادي، فإن إدارة برشلونة يمكن أن تفكر في تلبية طلب سيتين، وتمنح كوتينيو الفرصة لمدة موسم في ”كامب نو“، خاصة أن العروض التي ستصل إلى اللاعب، من المتوقع ألا تفي بمطالب البارسا المادية.

وفي سياق متصل، قالت ”سبورت“ إن نادي تشيلسي الإنجليزي يرغب في ضم اللاعب البرازيلي إلى صفوفه بداية من الموسم المقبل.

وأشارت إلى أن إدارة تشيلسي تريد الحصول على خدمات كوتينيو لمدة موسم على سبيل الإعارة، مع وضع بند يتيح للبلوز شراءه في نهاية الموسم، إلا أن برشلونة يريد الحصول على 90 مليون يورو حال رغبة أي ناد في شراء اللاعب.