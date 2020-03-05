كشف موقف برشلونة النهائي من مستقبل فيليب كوتينيو

ذكرت صحيفة ”سبورت“ أن إدارة نادي فريق برشلونة الإسباني تضع خططًا للتخلص من البرازيلي فيليب كوتينيو المعار لبايرن ميونخ الألماني، حال قرار النادي البافاري عدم إبقاء اللاعب، وعودته للنادي الكتالوني الصيف المقبل.

ويملك بايرن ميونخ بندًا اختياريًا بشراء عقد اللاعب البرازيلي مقابل 120 مليون يورو، لكن إدارة الفريق الألماني منقسمة بشأن فيليب كوتينيو بين الاحتفاظ بخدماته أو الاستغناء عنه وإعادته لبرشلونة.

وبحسب صحيفة ”سبورت“، فإن رحيل كوتينيو عن برشلونة حتمي، ولا نية لدى الفريق في الحفاظ عليه، وتضع الإدارة التقنية خططًا للتخلص منه في حال عودته.

وتعرف إدارة برشلونة أن فيليب كوتينيو مطلوب من عدة فرق، خاصة في الدوري الإنجليزي الممتاز، ومنها فريقه السابق ليفربول، كما أبدى باريس سان جيرمان الفرنسي اهتمامًا بخدماته.

لكن برشلونة يرغب في الاستفادة من اللاعب في إطار إحدى صفقاته، الصيف المقبل، حيث يهتم الفريق بعدة لاعبين، أبرزهم: البرازيلي نيمار من باريس سان جيرمان، والأرجنتيني لاوتارو مارتينيز من إنتر ميلان.

ويأمل برشلونة أن ينجح في إشراك كوتينيو في إحدى الصفقتين لتقليص المبلغ المالي المطلوب فيهما من طرف الفريقين.

ويعتقد البرازيلي رافينيا الظهير الأيمن السابق لبايرن ميونخ والمنتقل إلى نادي فلامنغو البرازيلي أنه على الفريق الألماني الحفاظ على فليب كوتينيو للإبقاء على لاعبين برازيليين في الفريق وقال:“كوتينيو لاعب مميز، وبايرن ميونخ يجب أن يملك لاعبًا برازيليًا وفيليب لاعب من الطراز العالمي ويصنع الفارق“.

لكن كارل هاينز رومينيغة الرئيس التنفيذي لبايرن ميونخ عبر مرارًا عن عدم اقتناع الفريق بما يقدمه فيليب كوتينيو وهو ما يفتح الباب بشكل كبير لعودته إلى برشلونة الصيف المقبل.