كيف ردّ نادي برشلونة على مطالب تير شتيغن ليكون الأعلى أجراً بعد ميسي؟

يبدو أن المفاوضات الجارية حالياً بين نادي برشلونة الإسباني وحارسه الألماني الدولي مارك أندري تير شتيغن ستكون شاقة للغاية على الطرفين، في ظل الخلافات التي اندلعت بينهما، وبشكل خاص فيما يتعلق براتب تير شتيغن السنوي في عقده الجديد.

وينتهي عقد تير شتيغن، البالغ من العمر 27 عاماً، في صيف 2022، وسط تقارير تشير إلى اهتمام العديد من الأندية الأوروبية الكبرى بالحصول على خدماته، وعلى رأسها يوفنتوس الإيطالي، وبايرن ميونخ الألماني، وتشيلسي الإنجليزي.

وبحسب موقع everythingbarca فإن المباحثات التي جرت مؤخراً بين إدارة برشلونة ومديري أعمال تير شتيغن شهدت خلافات كبيرة حول قيمة الراتب السنوي لحارس المنتخب الألماني.

وقال الموقع، في تقرير نشره اليوم الأربعاء، إن الفجوة بين طلبات تير شتيغن والمقابل الذي وضعه برشلونة لتجديد عقده أصبحت واسعة للغاية.

وتابع: ”بحسب آخر التطورات، فإن تير شتيغن يريد الحصول على راتب سنوي يبلغ 15 مليون يورو، ليكون الأعلى أجراً في برشلونة بعد الأرجنتيني الأسطوري ليونيل ميسي، نجم البلوغرانا، وهو ما رفضته إدارة البارسا، التي عرضت 6 ملايين يورو، بالإضافة إلى حوافز سنوية“.

وأكد التقرير أن إدارة برشلونة ترى أن مطالب تير شتيغن بالحصول على 15 مليون يورو راتباً سنوياً ستؤدي حال الموافقة عليها، إلى إثارة أزمات لا داعي لها في صفوف الفريق، حيث يمكن أن تدفع بعض اللاعبين إلى المعاملة بالمثل، وهو ما سيضع مسؤولي العملاق الكتالوني في موقف حرج.

ولكن everythingbarca نقل عن مصادر مطلعة في إدارة برشلونة أن الموقف لم يصل حتى الآن إلى طريق مسدود، وأن هناك تفاؤلاً كبيرًا داخل البلوغرانا بأن تير شتيغن سيستمر في صفوف الفريق حتى عام 2027.