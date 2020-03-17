أخبار ريال مدريد وبرشلونة ويوفنتوس: سانشو مفاجأة ميركاتو الملكي.. وفيدال مفتاح صفقة البلوغرانا المنتظرة

ما زالت الانتقالات المنتظرة في أوروبا مثار أحاديث الصحافة العالمية خاصة مع أنباء متزايدة حول اهتمام ببعض اللاعبين وتعاقدات مرتقبة في الميركاتو الصيفي المقبل.

وتستعرض ”إرم نيوز“ في التقرير التالي أبرز أخبار الأندية الأوروبية الكبرى وعلى رأسها: ريال مدريد، وبرشلونة، ويوفنتوس:

سانشو مفاجأة ميركاتو ريال مدريد

أصبح غادون سانشو، نجم بروسيا دورتموند الألماني، بمثابة مفاجأة مرتقبة في ميركاتو نادي ريال مدريد الإسباني.

وذكر موقع ”LE 10 SPORT“ الفرنسي أن سانشو دخل دائرة اهتمامات ريال مدريد لضمه مع محاولات لاستطلاع رأي مسؤولي دورتموند حول قيمة الصفقة، وفي حالة المبالغة سيكون السيناريو البديل الانتظار حتى صيف 2021 قبل موسم واحد من نهاية عقده.

وذكرت صحيفة ”ماركا“ الإسبانية أن إدارة بايرن ميونخ بدأت الترتيب لرحيل النجم الويلزي غاريث بيل في الموسم الجديد لإفساح المجال أمام ضم صفقة هجومية سوبر، كما كشفت تقارير صحفية إنجليزية أن النجم الكولومبي جيمس رودريغيز تلقى عروضًا من جانب إيفرتون وولفر هامبتون ضمه.

فيدال مفتاح صفقة برشلونة المنتظرة

يبدو أن النجم التشيلي أرتور فيدال سيكون مفتاح الصفقة المنتظرة في نادي برشلونة الإسباني، والتي تتمثل بضم النجم الأرجنتيني لوتارو مارتينيز مهاجم فريق إنتر ميلان الإيطالي خلال الموسم المقبل.

وذكر تقرير نشره موقع ”كالتشيو ميركاتو“ الإيطالي أن أنطونيو كونتي، مدرب إنتر، لا يتوقف عن المطالبة باستقدام فيدال في الموسم المقبل بعدما فشلت محاولات ضمه في شهر يناير الماضي.

وأكد التقرير أن كونتي لاحظ صعوبة تأقلم الدنماركي كريستيان إريكسن المنضم من توتنهام الإنجليزي مع الكرة الإيطالي، ويرغب بضم لاعب صاحب خبرات يكون حلًا مناسبًا حال تراجع مستوى إريكسن، وهو ما يتمثل في فيدال الذي دربه كونتي من قبل في صفوف يوفنتوس.

وتوقع التقرير أن يساهم انتقال فيدال إلى برشلونة في تخفيض سعر لاوتارو مارتينيز في الموسم المقبل، خاصة أن سعر فيدال يصل إلى 25 مليون يورو.

وكشف النجم الفرنسي وسام بن يدر مهاجم فريق موناكو عن اهتمام نادي برشلونة بضمه في الموسم الماضي وشهر يناير المنقضي، متمنيًا أن يكون الاهتمام مستمرًا في الموسم المقبل، بحسب تصريحاته لصحيفة ”موندو ديبورتيفو“ الإسبانية.

وكشفت صحيفة ”ذا صن“ البريطانية أن صامويل أومتيتي نجم دفاع برشلونة دخل دائرة اهتمامات ناديي مانشستر يونايتد وآرسنال الإنجليزيين لضمه في الموسم المقبل.

بايرن يفاوض مولر للتجديد

ذكرت صحيفة ”بيلد“ الألمانية أن إدارة بايرن ميونخ بدأت التفاوض مع نجم الفريق توماس مولر من أجل تجديد عقده الذي ينتهي عام 2021.

وأكد تقرير نشرته الصحيفة الألمانية، أن نادي بايرن ميونخ بدأ فتح ملف نجومه الذين قاربت عقودهم على الانتهاء مع نهاية الموسم المقبل، وهم: الحارس مانويل نوير، وخافيير مارتينيز، وتوماس مولر، وجيروم بواتينغ، ودافيد ألابا، وتياغو ألكانتارا.

وأشار التقرير إلى أن بايرن بدأ المهمة بالتفاوض مع مولر مع وجود رغبة من الإدارة ببقاء اللاعب لمواسم أخرى.

في المقابل، أكدت صحيفة ”سبورت“ الإسبانية أن بايرن ميونخ بصدد الاستغناء عقب نهاية الموسم عن البرازيلي فيليب كوتينيو المعار من برشلونة وعدم البدء في مفاوضات تجديد إعارته.

صراع إيطالي على موهبة سالزبورغ

كشف تقرير نشره موقع كالتشيو ميركاتو الإيطالي عن صراع منتظر بين كبار أندية إيطاليا على صفقة اللاعب المجري الموهوب دومينيك سوبسلاي صاحب الـ19 عامًا والذي تألق في صفوف رد بول سالزبورج النمساوي لضمه.

وأكد الموقع الإيطالي أن اللاعب لفت أنظار إنتر ولاتسيو ودخل إلى السباق نادي ميلان، كما أن إدارة يوفنتوس بدأت متابعة اللاعب الموهوب الذي يجيد في مركز الجناح الأيسر، وصنع 4 أهداف في 17 مباراة بالدوري المحلي.