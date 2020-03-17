إصابة رئيس ريال مدريد السابق بفيروس كورونا ودخوله العناية المركزة في حالة خطيرة

أصيب لورينزو سانز، رئيس نادي ريال مدريد الإسباني السابق، بفيروس كورونا المتفشي خلال الفترة الحالية في العديد من البلدان حول العالم.

ووفقًا لصيحفة ”ماركا“ الإسبانية، فإن لورينز صاحب الـ76 عامًا، اشتكى من ارتفاع في درجة الحرارة، ثم خضع للفحص الذي أثبت إصابته بفيروس كورونا.

وأفادت الصيحفة الإسبانية، أن رئيس ريال مدريد السابق، حالته الصحية خطيرة حاليًا، وتم وضعه على الأجهزة الطبية في العناية المركزة.

وكان لورينزو رئيسًا لريال مدريد في الفترة من 1995 حتى 2000، حيث توج الفريق الملكي حينها بدوري أبطال أوروبا مرتين.

يذكر أن آخر المشاهير من الرياضة الذين أصيبوا بفيروس كورونا، هو لاعب يوفنتوس الإيطالي بليز ماتويدي.

وكان الاتحاد الإسباني لكرة القدم قد أعلن تأجيل النشاط الرياضي في البلاد كما شدد لويس روباليس، رئيس الاتحاد على أن نادي برشلونة، متصدر الليغا حاليا، لن يتوج باللقب حال اتخاذ قرار بعد إكمال الموسم الحالي، بسبب تفشي فيروس كورونا.

وقال روباليس اليوم الثلاثاء، بعد اجتماع ”يويفا“: نريد إنهاء الدوري عاجلا أم آجلا إذا سمحت لنا الظروف، وإذا لم نتمكن من إنهاء المنافسة فمن غير العدل الاعتماد على الترتيب الحالي، لكن لن نقبل بأن يكون موسما أبيض“.

من جهة أخرى أعلن فريق إسبانيول برشلونة عن إصابة 6 من أعضائه ما بين لاعبين وطاقم تقني بفيروس كورونا دون أن يذكر الأسماء مؤكدا أن الجميع دخل الحجر الصحي ويتبع التعليمات الصحية.

وكان الفريق الثاني لبرشلونة قد أوقف كل أنشطته منذ الأسبوع الماضي بعد قرار تعليق الدوري الإسباني ومنع التجمعات والأنشطة الرياضية في إسبانيا.

ويعتبر إسبانيول برشلونة ثاني فريق في دوري الدرجة الأولى الإسباني يعرف عددا كبيرا من الإصابات بفيروس كورونا بعد فالنسيا الذي أعلن أمس أن 35 من أعضاء فريقه الأول أصيبوا بالفيروس.