روبياليس ينتقد أندية الدوري الإسباني بسبب إجراء فحوص فيروس كورونا للاعبين

قال لويس روبياليس، رئيس الاتحاد الإسباني لكرة القدم اليوم الثلاثاء، إن أندية دوري الدرجة الأولى لا يجب أن تخضع اللاعبين الأصحاء لاختبارات فيروس كورونا التي قد يكون هناك أشخاص آخرون في أمس الحاجة اليها في البلاد.

وأجرت العديد من الفرق اختبارات للكشف عن فيروس كورونا للاعبين مثل نادي فالنساي، الذي قال أمس الإثنين إن 35% من لاعبي الفريق الأول والجهاز الفني أصيبوا بالعدوى لكن لم تظهر عليهم أي أعراض.

وهناك 491 حالة وفاة بفيروس كورونا في إسبانيا حتى الآن وأصيب أكثر من 11 ألف شخص بالعدوى طبقا لإحصاءات حكومية اليوم الثلاثاء. وكبار السن والذين يعانون من أمراض مزمنة من بين الفئات الأكثر عرضة للاصابة بالفيروس.

وأبلغ روبياليس مؤتمرا صحفيا: ”نظرا لأن حياة الكثير من الناس في خطر فإنني أرى أنه لا يوجد أي معنى لإجراء اختبارات للاعبي كرة قدم بينما هناك أشخاص في أمس الحاجة اليها.

”النتيجة واحدة للاعبين، لو ثبتت إصابتهم بالفيروس ولم تظهر عليهم أي أعراض حادة فإنهم يخضعون للعزل الذاتي في منازلهم، وإجراء اختبارات للاعبين من الأعمال التي تتعارض مع قيم الوطنية في هذه الظروف“.

وشدد روبياليس على ضرورة استكمال الموسم في دوري الدرجة الأولى الإسباني بشكل طبيعي حتى لو استمرت البطولة بعد 30 يونيو حزيران بعد أن قرر الاتحاد الأوروبي (اليويفا) تأجيل بطولة أوروبا حتى العام المقبل.

وأضاف روبياليس: ”يجب استكمال الدوري قبل 30 يونيو إن أمكن، لكن هذا الموعد ليس مقدسا فالهدف الانتهاء من كافة المسابقات بأكثر السبل عدالة“.