أنباء عن استئناف مباريات الدوري الإسباني في مايو

أعرب خافيير تيباس رئيس رابطة الدوري الإسباني، عن تفاؤله بشأن مستقبل الليغا مؤكدا أنه يسعى بشدة لاستكمال المسابقة إلى النهاية، على الرغم من التهديد الحالي والمستقبلي لفيروس كورونا.

وقال تيباس لمحطة ”كادينا كوبي“ الإذاعية اليوم الإثنين: ”لم يحن الوقت بعد لمناقشة ما إذا كان الموسم سينتهي أم لا، لكني أعتقد أننا سننهي الدوري الإسباني وذلك قبل اجتماع الاتحادات المحلية في أوروبا مع رئيس الاتحاد الأوروبي غدا الثلاثاء“.

ويجتمع مسؤولو ”يويفا“ مع رؤساء الاتحادات المحلية والأندية لاتخاذ قرار بشأن استكمال البطولات المحلية وكذلك مصير يورو 2020.

وأضاف تيباس ”أعتقد أن المسابقة ستنتهي، ولكن هذا ليس الوقت المناسب للحديث عن ذلك. لدي اتصالات مع إيطاليا أو ألمانيا، دعنا ننتظر حتى يوم الثلاثاء، واجتماع الاتحاد الأوروبي والقرارات التي يتم اتخاذها، لكنني مقتنع بأننا سننهي الموسم“.

وأشارت تقارير صحفية إلى أن البطولة يمكن أن تستأنف في 12 مايو/آيار المقبل وهناك خيار آخر يتعلق في نهاية أبريل 24 أبريل/نيسان أو الثاني من مايو/ آيار خلف أبواب مُغلقة.

وتم تعليق كافة مباريات المسابقة في إسبانيا