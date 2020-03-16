بانتظار ريال مدريد.. كيليان مبابي يرفض عرضا مغريا لتجديد عقده مع باريس سان جيرمان

كشفت تقارير صحفية تطورات جديدة في موقف كيليان مبابي مع ناديه باريس سان جيرمان، في ظل اهتمام نادي ريال مدريد الإسباني بالتعاقد مع النجم الفرنسي.

وأشار موقع ”ديفنسا سنترال“ الإسباني إلى أن مبابي رفض بالفعل العرض الأخير الذي قدمته إدارة باريس سان جيرمان لتجديد عقده، الذي ينتهي في صيف 2022.

وأكد الموقع، في تقرير نشره اليوم الإثنين، أن مسؤولي باريس سان جيرمان عرضوا بشكل رسمي راتبا سنوياً قدره 60 مليون يورو على مبابي، ليتفوق على البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم يوفنتوس، والأرجنتيني ليونيل ميسي أسطورة برشلونة، إلا أن مبابي رفض تجديد العقد رغم تلك الإغراءات.

وتابع التقرير قوله: ”لا يزال موقف مبابي صلبا من ملف تجديد عقده مع باريس سان جيرمان، لأنه لا يريد تمديد ارتباطه مع النادي الفرنسي إلى ما بعد عقده الحالي الذي ينتهي في العام 2022، وفي نفس الوقت فإن حلم مبابي يتمثل في الانضمام إلى نادي ريال مدريد الإسباني في أقرب فرصة ممكنة، وبالتالي فإنه يعلم جيدا أن تجديد عقده مع الـ“بي إس جي“ من شأنه أن يعرقل تحقيق هدفه في المستقبل القريب“.

وبحسب الموقع الإسباني، فإن ريال مدريد يلعب على عنصر الوقت في صفقة مبابي، وهو ليس في صالح باريس سان جيرمان على الإطلاق؛ لأن رئيس النادي رجل الأعمال القطري ناصر الخليفي سيكون مضطرا لاتخاذ قرار بشأن اللاعب في موعد أقصاه صيف 2021، كي لا يرحل مجانا، بعد أن انتقل إلى صفوف سان جيرمان مقابل 180 مليون يورو من موناكو الفرنسي، ليكون ثاني أغلى لاعب في العالم بعد نجم برشلونة الإسباني السابق البرازيلي نيمار دا سيلفا، 222 مليون يورو.