إشاعات لا تصدقها.. أخبار رياضية انتشرت سريعا بسبب تفشي كورونا

توقفت الدوريات الخمسة الكبرى، والكثير من الدوريات الأخرى على مستوى العالم، بسبب تفشي فيروس كورونا، غير أن أخبار نجوم كرة القدم لازالت تضخ بالكثافة نفسها حول العالم.

ومع تفشي وباء كورونا انتشرت إشاعات عديدة، بعضها جاء من وسائل إعلام عالمية ليتم تناقها بكثافة عبر الصحف ومواقع التواصل الاجتماعي.

وفيما يلي أبرز 5 إشاعات انتشرت في الفترة الأخيرة:

1. كريستيانو رونالدو يحول فنادقه لعلاج مصابي فيروس كورونا

تردد أن النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، مهاجم يوفنتوس الإيطالي، قرر تحويل الفنادق التي يملكها في بلاده البرتغال إلى مستشفيات لعلاج مصابي فيروس كورونا، مع تكفله بدفع رواتب الأطباء والعاملين.

لكن هذا الخبر ليس صحيحا، وجاء هذا النفي من مانو ساينز، وهو أحد أقرب الصحفيين الإسبان من رونالدو، حيث كتب عبر حسابه على موقع ”تويتر“: ”ليس صحيحا أن رونالدو سيحول فنادقه في البرتغال إلى مستشفيات“، كما نفى مسؤول بسلسلة فنادق النجم البرتغالي الأمر تماما.

2. وفاة جيرفينيو بفيروس كورونا

انتشر كذلك خبر وفاة المهاجم الإيفواري جيرفينيو، الذي يلعب لبارما الإيطالي، بسبب فيروس كورونا، الذي فتك بعدد كبير من الناس في البلاد.

ولم يصدر أي تعليق من اللاعب البالغ من العمر 32 عاما، وهو ما ساعد على انتشار الخبر كأنه صحيح، لكن موقع ”myafricainfos“ نشر تقريرا أكد من خلاله أن ديفوار باتريس بوميل المدير الفني لمنتخب ساحل العاج تواصل مع جيرفينيو هاتفيا، واتفقا على انضمام اللاعب لمعسكر منتخب بلاده المقبل، وهو ما يبدد تماما شائعات وفاة المهاجم.

3. إصابة باولو ديبالا بفيروس كورونا

انتشر خبر إصابة الأرجنتيني باولو ديبالا مهاجم يوفنتوس، بفيروس كورونا، كالنار في الهشيم، خاصة أنه جاء بعد إصابة زميله في الفريق، دانييلي روغاني.

وجاء نفي هذه الإشاعة من ديبالا نفسه، إذ كتب عبر ”تويتر“ ”مرحبا بالجميع، أردت أن أؤكد أنني بخير وفي عزلة ذاتية طوعية. شكرا لكم جميعا على رسائل الدعم، وأتمنى أن تكونوا بخير“.

كما قالت صديقته لوسائل إعلام أرجنتينية: ”اتصلوا بديبالا ليخبروه أن زميلا له أصيب بفيروس كورونا. أعتقد أنه بخير، أخبرته لقد فعلوا ذلك؛ لأنه كان لديه بعض الأعراض والتأكد من أنهم أجروا الاختبار. نحن في الحجر الصحي أنا وباولو. ولكن مع هذا يبدو أن الأمر أصبح أكثر خطورة. تم فحص بقية اللاعبين الذين كانوا معه“.

4. إصابة دي ليخت بفيروس كورونا

ضرب فيروس كورونا عددا غير قليل من لاعبي الدوري الإيطالي، وخاصة من سامبدوريا، وهو ما شكل فرصة لناشري الإشاعات، حيث تردد أن المدافع الهولندي ماتياس دي ليخت لاعب يوفنتوس، هو الآخر أصيب بفيروس كورونا، ونسب الخبر لصحيفة ”ديلي تيليغراف“ الهولندية.

غير أن هذا الخبر لم يرد مطلقا في الصحيفة المذكورة، والحقيقة أن ناشر الإشاعة ترجم عنوان خبر إصابة دي ليخت بطريقة خاطئة.

5. ميسي يتبرع لإنقاذ رونالدينيو

انتشر خبر توكيل النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي أسطورة برشلونة 4 محامين؛ للدفاع عن النجم البرازيلي المعتزل رونالدينيو، زميله السابق في برشلونة، وتخصيص مبلغ 3.25 مليون جنيه إسترليني لمساعدة أفضل لاعب في العالم سابقا على الخروج من سجنه في باراغواي.

وهذه المرة نُسب الخبر لصحيفة ”أس“ الإسبانية، غير أن الصحيفة لم تذكر ما ورد من الأساس، ليتبين أنه غير صحيح.